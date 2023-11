Paulo Ricardo traduz essência do Rock'n'roll

Durante show, Junior Poti lança o inédito Rolling Stone Building

Lançar tendências e traduzir o desejo de liberdade almejado por todos são algumas das marcas da revista Rolling Stone em todo o mundo há décadas. Ícone da cultura pop e da contracultura, a publicação chegou ao Brasil em 2006 e, desde então, acumula fãs em todo o País. Por isso mesmo, nós

fomos os escolhidos para abrigar o primeiro edifício do mundo assinado pela Rolling Stone, em parceria

com o grupo Poti Junior’s S/A. E, para traduzir o espírito do empreendimento, ninguém melhor que Paulo Ricardo (61), um dos músicos de maior prestígio da cultura nacional, acumulando sucessos desde os anos 1980, que fez show exclusivo no lançamento do empreendimento, em Santa Catarina. “Que seja o primeiro de muitos!”, disse Junior Poti, à frente da construtora e incorporadora, ao lado de sua Isa Reolon. “Vemos a necessidade de expandir o universo e a experiência da marca, ofertando soluções que vão além do jornalismo. É uma oportunidade de inovar a forma como engajamos a marca com os consumidores”, falou Luis Maluf (48), presidente do Grupo Perfil e publisher da Rolling Stone Brasil.

Localizado na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina, o revolucionário residencial se destacará pela arquitetura vanguardista e pelo design de interiores, inspirados na cultura pop. “Esse projeto foi um presente. O primeiro Rolling Stone Building partiu do meu traço. Foi um som que refletiu no meu coração e desencadeou esse estilo criativo, uma obra performática, perfeita”, disse a arquiteta Jóia Bergamo (64). “Tive um sonho que a Jóia transformou em projeto e o Junior materializou”, completou Maluf.

Serão investidos entre R$ 350 milhões e R$ 450 milhões na obra, que deve ser concluída em cinco anos e começa ainda em 2023. Dentre as inovações, dois estúdios de gravação, pubs temáticos e quadra de pickleball. “O projeto traduz o espírito disruptivo da Rolling Stone, com materiais exclusivos que transformam o cotidiano a partir de ambientes e experiências nos quais se respira música”, apontou Junior.

Junior Poti, Paulo Ricardo e Isa Reolon

Oscar Magrini, Marina Bertoli Gonçalves, João Tomás Pereira Filho, Junior Poti, Luan Mateus e Maria Beatriz Stiegemeier

Mariane Liz e o deputado Emerson Stein

Rafael Schmitt e Jóia Bergamo

FOTOS: STUDIOREOLON E CATARINE MORAES