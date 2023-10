Olhar plural e sensato de João Doria

Empresário analisa rumores do Brasil em visita ao Grupo Perfil

Empresário, ex-prefeito da capital paulista e ex-governador de SP, João Doria (65) participou de entrevista conduzida por Lilian Coelho (48), para o Grupo Perfil, que publica CARAS, em SP. Na conversa, Doria relembrou sua trajetória e elogiou o desempenho de seu antigo adversário nas urnas Fernando Haddad (60), hoje à frente do Ministério da Economia. “Acompanho de perto e ele está fazendo um bom trabalho. Ele tem feito do diálogo um instrumento muito positivo e liderando muito bem a economia. Ele tem conquistas importantes, o diálogo com o Banco Central, com os investidores internacionais... É uma pessoa de bem”, pontuou ele.

Doria também aproveitou o espaço para criticar o projeto de lei que tenta proibir o casamento homoafetivo no Brasil. “Não há razão para isso, as pessoas têm a sua liberdade. Você tem que reconhecer o direito de cada pessoa, cidadão, ele ou ela, de escolher o seu parceiro. Se o parceiro é do mesmo sexo, não pode o governo interferir. Isso é censurar a vida, limitar a liberdade”, condenou ele, definindo o projeto como ultraconservador. O empresário, porém, acredita que a medida não avançará. “Eu não sou jurista, mas entendo que a medida é inconstitucional. Se houve esse avanço ultraconservador de proibir casamentos homoafetivos, uma medida apresentada no Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa lei. Isso se ela chegar a ser votada”, concluiu ele, que segue dedicado à vida privada.

João Doria visita o Grupo Perfil, em São Paulo, para entrevista sobre sua trajetória e cenários do País

FOTOS: TAII AMARALL