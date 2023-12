Maite Perroni revela dificuldades durante retorno aos palcos: "Tinha que respeitar"

Em entrevista à CARAS, Maite Perroni relembrou como foi se adaptar aos ensaios da turnê do RBD pouco depois do nascimento de sua filha, Lía

Entrar em turnê mundial com o grupo RBD três meses após ter dado a luz a pequena Lía, não foi nada fácil para Maite Perroni (40). A artista precisou entrar em forma rapidamente e se adaptar à nova rotina enquanto se dividia com a maternidade. Em entrevista à CARAS, ela abriu o coração e revelou como tem sido os últimos meses de sua vida.

Mãe aos 40 anos, Maite confessa que encontrou uma certa dificuldade para entrar no ritmo dos companheiros Anahí (40), Christopher von Uckermann (37), Christian Chávez (40) e Dulce María (42), que voltaram para a turnê especial pensando em relembrar não apenas as músicas de sucesso, mas também as coreografias.

"Quando começamos a ensaiar [senti dificuldade], sim, mas eu também estava em um processo físico de muitos desafios. Tinha acabado de ter a bebê e precisava primeiro retomar meu eixo e cuidar de mim para ter saúde e voltar às atividades", conta.

"Junto disso, tinha a pressão do tempo para a turnê e também tinha que respeitar a minha recuperação, que é um processo natural que leva tempo. Foi por esse conjunto que senti mais dificuldade. Isso não teve nada a ver com a idade, mas com o momento que estava vivendo. Hoje, me sinto mais confortável, mas no começo foi difícil", completa.

Ainda falando sobre adaptações, Maite comentou um pouco sobre como tem sentido o peso da idade e o envelhecimento. Segundo a estrela mexicana, ela tem enxergado seu amadurecimento como um momento de transformação positiva. "Com o passar dos anos, a vida vai ficando melhor", garante

"Às vezes, acreditamos que à medida que crescemos, envelhecemos e perdemos coisas, mas a verdade é que você vai se transformando e a vida vai ficando mais interessante com o passar dos anos. Se você aceitar a idade que tem e viver no presente, vai aproveitar bem cada etapa da vida", explica.

Quanto a maternidade, a mamãe de primeira viagem tem se sentido encantada com todos os detalhes. "Estamos animados e vivendo esse processo com amor e responsabilidade. Temos consciência da responsabilidade que é guiar um ser humano que acaba de chegar a esse mundo", disse ela, que é casada com Andrés Tovar.