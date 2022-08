Lucas Guedez festeja sucesso de podcast: 'Me abriu novos horizontes'

Em Campos do Jordão, Lucas Guedez reflete sobre os desafios do mundo digital

Por Mariana Silva Publicado em 29/08/2022, às 15h26

Com muito bom humor e carisma, Lucas Guedez (27) tem conquistado cada vez mais admiradores. Atualmente, são mais de 5 milhões de seguidores que acompanham sua rotina nas redes sociais. “Comecei a gravar há dois anos e tem dado muito certo”, entrega o digital influencer, que esteve no Hotel Ort, em Campos do Jordão, curtindo a temporada de CARAS Inverno. “Um final de semana maravilhoso”, elogia.

Amigo de nomes como Gkay (29), Luísa Sonza (24) e Rafa Uccman (29), ele conquistou seu próprio lugar junto ao público. “Somos um grupo de amigos e, desde o começo, nos ajudamos muito. Não existe isso de um se achar maior que o outro”, afirma.

No comando do PocCast, junto com Rafa, Lucas vem se descobrindo em uma nova vertente, agora, com ainda mais responsabilidade. “Estava com vontade de fazer algo maior, sair da zona de conforto. E a internet sempre nos dá essa possibilidade. Sinto que o podcast me abriu novos horizontes, estou me conhecendo mais, me sentindo mais maduro, responsável”, conta ele, que busca voos cada vez mais altos e se programa para lançar o próprio show de stand-up, no ano que vem. “Tenho estudado para isso. Em breve, teremos novidades”, adianta.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper