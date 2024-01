Juliana Knust revela reação de filhos após divórcio e desabafa: "As coisas se equilibram"

Em entrevista à CARAS, Juliana Knust revelou detalhes da nova rotina e como tem se adaptado à vida de solteira após a separação de Gustavo Machado

Depois de três meses do fim de seu casamento, Juliana Knust (42) revelou que anunciar a separação para os filhos Mateus (13) e Arthur (8), não foi uma experiência fácil. Em conversa com a CARAS, a atriz, que foi casada por 14 anos com Gustavo Machado (46), comentou como tem sido a nova rotina e destacou que está mais focada em cuidar de si.

"Eles sentiram muito, são crianças. Mas o tempo é nosso melhor amigo, as coisas se equilibram e entram nos eixos. Eles estão bem. Acho que o mais importante é tentar manter sempre uma boa relação. Por eles, por nós. Pela nossa família. Em respeito a tudo o que nós vivemos", declara.

Mas apesar do novo momento ter sido difícil para os garotos, a artista garante que não tem se lamentado. Ela conta que não sente que o casamento foi um erro, mas pelo contrário, eles construíram uma linda família juntos.

"Ficamos juntos por 14 anos e nos separamos há quase um. Nossa história deu certo. Temos dois filhos lindos e especiais, frutos desse amor. Mas é preciso aceitar e respeitar o fim dos ciclos. Somos amigos e seremos sempre família. Estou com o coração em paz, priorizando meus filhos e encontrando um caminho de reconexão comigo", diz.

Questionada se ainda é cedo para falar em um novo amor, Ju confessa que tem preferido focar em questões mais pessoais do dia a dia. "O futuro a Deus pertence. Neste momento, o foco está completamente em mim e nos meus filhos. Estou sozinha e em paz", afirma.

Em tempo, vale destacar que a atriz está em um momento de celebração. No último ano ela comemorou 30 anos de carreira, data que acabou coincidindo com o período em que ela estrelou o espetáculo Parabéns Sr. Presidente – In Concert, o qual ela interpreta Marilyn Monroe (1926-1962). Para ela, a personagem foi um verdadeiro presente.

"Posso dizer que me sinto feliz e grata por todas as experiências lindas que vivi nessa jornada. Foi a primeira vez, em 30 anos de carreira, que fiquei em cartaz com um espetáculo em São Paulo e ouvi tantas coisas positivas... estou com a sensação de dever cumprido! Fora que estar com a Vannessa em cena é um presente de Deus. Nós tivemos uma troca sensível e saudável demais", finaliza.