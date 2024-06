Jéssica Marques, de Justiça 2, afirma ser movida por determinação e coragem: 'Aprendi na marra'

Em entrevista à Revista CARAS, Jéssica Marques Jéssica Marques reforça a importância do protagonismo negro

Uma grande oportunidade. É assim que Jéssica Marques (24) descreve a chance de estrear como Larissa, na sérieJustiça 2, do Globoplay. Soteropolitana e formada em Teatro, ela arriscou tudo e se mudou sozinha para São Paulo para se especializar e conquistar o que mais queria: interpretar. “Aprendi na marra a ser sozinha, cresci com minhas tias, avó, pai e mãe perto. Mas saí de casa aos 17 anos para buscar minha independência”, relembra. “Está sendo uma experiência assustadora, mas, ao mesmo tempo, gratificante. Mostra que sou capaz”, completa ela que, além de atuar, ainda é estudante de Comunicação na Unesp, em SP.

Durante as gravações da trama, em 2023, Jéssica teve a chance de também viver no Rio de Janeiro. Vinda do teatro, apesar dos desafios de atuar frente às câmeras, ela encontrou o acolhimento e a determinação necessários para alcançar seus objetivos profissionais. “Atuar com o Juan me fez aprender muito sobre como me posicionar e ganhar a cena. Estou adorando ver a repercussão em minhas redes sociais com mensagens afetuosas e de apoio ao par Balthazar e Larissa”, entrega ela, referindo-se à parceria com o ator Juan Paiva (26), com quem vive um casal na história.

Destacando-se como uma figura representativa do protagonismo negro no audiovisual brasileiro, Jéssica se sente honrada por ocupar tal espaço. Personagens como sua Larissa, que refletem a imagem de uma mulher batalhadora e independente, são capazes de inspirar outras meninas pretas como ela. “É tão gostoso ver que, enfim, estamos galgando o protagonismo negro merecido na cena do audiovisual brasileiro. Algo que antes era tão difícil para nós. Eu, como mulher negra retinta, sei que ainda temos muito que avançar, mas a minha presença nesses espaços pode representar muitas meninas pretas”, avalia.

Apaixonada pela arte, Jéssica sonha em viver da profissão, embora seja formada, com licenciatura, e pós-graduada em Publicidade e Propaganda. “Sou de uma família preta e pobre. Meu pai sempre trabalhou para garantir que não me faltasse nada. Ao optar por fazer uma graduação, fui pela razão e por pensar em ter o que retribuir à minha família. Apesar de ter amado a experiência de lecionar, nunca foi meu grande sonho”, explica. “Sinto que essa é a realidade de muitos artistas negros, temos que fazer outras atividades pra garantir nosso sustento e da nossa família e consequentemente para tentarmos fazer dar certo no que a gente ama”, emenda.

Com uma determinação inabalável, ela deixa seus objetivos bem claros: viver de sua paixão e proporcionar uma vida melhor para sua família. “Sou apaixonada por atuar. Desejo viver disso e ter uma estabilidade financeira para ajudar minha família. Quero aposentar meu pai, ajudar minha familia, dando a qualidade de vida que sempre foi negada pra nós”, afirma a atriz, que segue focada em sua pesquisa de mestrado, mas continua participando de testes e se diz pronta para enfrentar novos desafios, esperando ansiosamente pela oportunidade de estar em uma próxima novela.

FOTOS: VINY SOARES