Igor Guimarães assume preconceito e revela ajuda de Nany People: "O tempo me deu experiência"

Em entrevista à CARAS, o humorista Igor Guimarães revelou detalhes do processo de aceitação e como terapia ajudou a entender sentimentos

O comediante Igor Guimarães (31) revelou que Nany People (58) foi uma das pessoas mais importantes que passaram em sua vida nos últimos anos. Isso porque a artista o ajudou a entender sua própria sexualidade. Em entrevista à revista CARAS, ele conta que sofreu bastante para se aceitar enquanto homem gay.

“Tinha um autopreconceito. Fui o maior homofóbico que encontrei na vida. O tempo me deu experiência e a chance de trabalhar com pessoas como Nany People, que me ensinaram demais, até que tomei forças e coragem para me entender", conta

O humorista, que possui mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais, conta que atualmente se sente muito confortável para falar abertamente de sua sexualidade: "Agora está tudo ótimo, estou muito feliz. Recomendo a todo mundo, inclusive. Quem puder ser gay um dia, seja".

Conhecido por seus inúmeros personagens e jeito próprio de contar piadas, Igor confessa que a terapia foi um fator determinante para que ele conseguisse entender os próprios limites e ter equilíbrio entre a alegria e a tristeza.

“A gente não pode só ser feliz, isso faz muito mal. Eu estava sempre dando risada. Quando acontecia algo ruim, eu reprimia esse sentimento e esquecia de sentir. A terapia foi o que me ensinou a entender o bom humor com um equilíbrio de sentimentos”, declara.

Formado em jornalismo, Igor, que já trabalhou na área, conta que nunca teve intenção de seguir carreira. Em meio a elogios e incentivo de amigos próximos, ele acabou se entregando às oportunidades e realizando o desejo de seguir alegrando as pessoas.

“Eu trabalhava em redação, mas queria mesmo era ser humorista. Fazia shows de segunda a segunda. Às vezes, chegava a quatro apresentações por dia. Quando percebi que, financeiramente, era possível seguir só com isso, decidi deixar o Jornalismo para lá”, entrega.

Em 2012, Igor se tornou conhecido nacionalmente após integrar o extinto programa Pânico, exibido na Band. O humorístico foi importante para ele conquistar milhares de fãs e se tornar um dos maiores talentos do cenário. “Desde então, o reconhecimento se tornou maior. Eu sai de centenas para milhões de seguidores”, diz ele, que segue sendo parado nas ruas: “Hoje em dia, o pessoal me encontra na rua e abre aquela bocona imensa de surpresa”.