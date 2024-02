Helô e Ticiane Pinheiro reforçam relação e dividem aprendizados: 'Somos cúmplices'

Helô e Ticiane Pinheiro dividem os holofotes em campanha e destacam a relação de cumplicidade e amor que construíram

Amigas, confidentes, parceiras de todas as horas. A relação entre Helô Pinheiro (80) e Ticiane Pinheiro (47), definitivamente, ultrapassa os rótulos de mãe e filha. “Somos cúmplices, torcemos uma pela outra, é uma relação de amor incondicional. Com ela sei que posso contar em qualquer momento. E ela sabe que também pode contar comigo”, diz a apresentadora do Hoje em Dia, da RecordTV. “Nos amamos e isso é a válvula propulsora para trilhar os nossos objetivos”, emenda a eterna Garota de Ipanema, quebrando paradigmas do tempo ao estrelar com a filha campanha da grife Flor de Lis, no Rio. A sintonia da dupla é inegável e está traduzida no DNA. Não à toa, a beleza e o carisma de Helô reverberam com a mesma intensidade em Tici. “Desde que me entendo por gente, ela é o meu exemplo de empoderamento e vitalidade. Sua história me encoraja a abraçar cada fase da minha vida com entusiasmo e muita determinação”, falou a eleita do jornalista Cesar Tralli (53), com quem tem Manu (4), e ainda mãe de Rafaella (14), da união com o ex, Roberto Justus (68).

– Vocês têm uma relação forte!

Tici – Construímos essa relação de confiança com base no amor incondicional que temos. Estamos sempre lá uma para a outra, prontas para oferecer apoio, conselhos e conforto em qualquer momento. Essa conexão é um verdadeiro tesouro em minha vida e sou grata

todos os dias por ter alguém tão especial como ela ao meu lado.

Helô – Nossa relação sempre foi de respeito e amizade e sempre com muito entrosamento.

– Qual a maior lição que aprendeu com sua mãe?

Tici – Ser honesta, íntegra, responsável e fazer o bem ao próximo. Cada passo que a minha mãe dá é um lembrete de que o sucesso não é apenas sobre aplausos e elogios, mas sobre a dedicação incansável aos seus princípios e a vontade de superar desafios. Quando comecei a minha carreira profissional, eu quis fazer faculdade de Jornalismo por causa dela, eu quis entrar na TV por causa dela.

– Aos 80 anos, Helô tem sido exemplo de empoderamento para as mulheres. Se inspira nela?

Tici – Sempre me inspirei na minha mãe, ela é meu ídolo. Um exemplo de mulher batalhadora, uma guerreira com uma história de vida linda, sem escândalos. Ela me inspira todos os dias a buscar o melhor de mim, a sempre priorizar uma atitude positiva diante dos desafios da vida.

– Como se sente ao receber tantos elogios da filha?

Helô – Sem ser pretensiosa, nós acertamos e erramos e, nesses erros, aprendemos. Eu me sinto orgulhosa porque tenho vitalidade e sou guerreira. No passado, tive alegrias e tristezas como todo mundo, mas a minha vida sempre esteve em harmonia.

– Quais ensinamentos ela te passou e que faz questão de ensinar para Rafa e Manu?

Tici – A questão da verdade, de você ser uma pessoa honesta, de nunca passar por cima de ninguém para conseguir algo, já que todos têm o seu espaço e momento. A minha relação com as minhas filhas é exatamente como foi com a minha mãe: de muita troca. E graças à tecnologia, passamos o dia inteiro juntas. A Rafa e a Manu têm uma diferença de dez anos de idade, então eu preciso diferenciar a atenção, respeitando o momento de cada uma.

– Por falar nas meninas, elas gostam de moda como vocês? São daquelas que querem usar sua maquiagem, salto...?

Tici – Super! Rafa está na fase do skincare, quer provar todos e fica horas fazendo. Também ama maquiagem! O bom é que ela me ensina sempre como passar o delineador ou fazer um contorno e uma boa pele. Ela vive dando dicas de produtos novos no mercado. Já Manu ama vestir meus saltos e sair pela casa com eles.

– Helô, como era a Ticiane na fase da infância e adolescência?

Helô – Tici sempre foi muito extrovertida e sapeca. Ela gostava de representar e fazia suas estripulias como se estivesse em um palco da vida usando meu sapato e xale. Era uma graça!

– E o que mais admira nela?

Helô – Ela é humana, tem um coração lindo e abençoado, além de ser autêntica e verdadeira.

– A família sempre foi a grande prioridade de vocês...

Tici – Minha família é a prioridade número 1 da minha vida. Sou apaixonada por cada um e somos muito unidos. Meus pais nos criaram com tanto amor que foi sempre assim, eu e meus irmãos sempre torcemos um pelo outro. E com as minhas filhas, eu e Cesar fazemos o mesmo para que elas sejam sempre unidas.

– Sente orgulho dessa família?

Helô – Sinto que cumpri minha missão ao olhar para trás e ver que encaminhei meus filhos, mostrando que o caráter e a dignidade são essenciais. E agradeço a Deus as conquistas frequentes.

– Como foi trabalhar juntas?

Tici – Trabalhar ao lado dela é sempre uma alegria, compartilhamos uma conexão profunda e criativa. Como disse, foi ela que me motivou a entrar no meio artístico. Amo cada segundo ao lado dela, é sempre de muita felicidade.

Helô – É delirante! Nós temos parceria afinada. Acredito por sermos muito iguais no temperamento, mesmo sendo de signos diferentes: ela de Gêmeos; eu, Câncer. Assim, o trabalho passa a ser divertido e gratificante.

– Como é ser modelo aos 80?

Helô – O etarismo está em voga e, assim como outras pessoas, posso fazer qualquer trabalho que me deixe viva e empoderada.

– O que querem para o ano?

Tici – Saúde para a minha família, que a gente possa viajar juntos, porque amamos estar juntos e que a gente tenha muito trabalho, porque amamos o que fazemos.

Helô – Que eu possa estar nesta vibe e que o País dê mais oportunidades às pessoas gostosas, ou seja, as gatas idosas!

FOTOS: RENAM CHRISTOFOLETTI