Gloria Pires fala sobre o poder do seu cabelo branco: 'Estilosa e chique'

Gloria Pires reflete sobre como lida com a passagem do tempo em sua vida

A atriz Gloria Pires adora exibir os seus lindos cabelos grisalhos. Na novela Terra e Paixão, da Globo, ela aparece com uma peruca de fios castanhos nas cenas. Porém, na vida real, a estrela ostenta seus fios brancos com maturidade. Em entrevista na Revista CARAS, ela contou que fica feliz em inspirar outras mulheres a assumirem os fios grisalhos.

"Meus primeiros fios brancos surgiram cedo, lá pelos meus 20 anos, portanto sempre pintei os cabelos. Eu me amo com os fios brancos. Me sinto empoderada, estilosa e chique. Fico feliz em saber que, de alguma forma, tenho inspirado mulheres a se sentirem bem, do jeito que elas são, sem terem que fazer algo para caber no desejo do outro, da sociedade", contou ela.

Então, a estrela refletiu sobre como lida com o passar do tempo. "É preciso saber quem você escuta, porque existem vozes que só querem te abalar, te desestabilizar. Fico atenta para não dar atenção para essas vozes, inclusive as internas! Gosto de me cuidar, é algo que faço por mim e para mim. Cedo, entendi que queria o tempo ao meu lado e isso me trouxe sabedoria. Tudo o que vivi de bom, e principalmente de desafiador, me fez chegar até aqui, me fez ser essa pessoa que sou", contou.

Por fim, ela foi questionada se gosta do que vê no espelho e disse: "Sim! Eu vejo uma história muito bem vivida. E me sinto, de verdade, muito bem".

Gloria Pires fala sobre sua saída da Globo

A atriz Gloria Pires já está de olho em seus próximos passos na profissão. Ela encerrou o contrato fixo com a Globo depois de mais de 50 anos de parceria e vai se despedir da emissora após o fim da novela Terra e Paixão, atual trama das 9. Em entrevista à Revista CARAS, a artista contou que não considera que este momento é um adeus para a Globo e diz que quer buscar novos desafios atrás das câmeras.

"Não vejo como um adeus, e sim como um até breve. Tenho uma relação sólida e bem-sucedida com a empresa, uma história feliz! Mudou o modelo de contrato e a maior diferença é que poderei transitar por outros lugares. A TV Globo será um desses lugares", afirmou ela.

Então, ela contou que tem o desejo de ser diretora de projetos de audiovisual. "A beleza desta profissão é que ela pode durar enquanto a chama estiver acesa. Levei muito tempo para encontrar o prazer e me divertir no meu trabalho. Existia uma tensão, uma cobrança minha comigo mesma. Tenho feito cada vez mais projetos que são do meu interesse. E tenho o desejo de estar na direção também", contou. Leia a entrevista completa aqui.