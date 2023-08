Felipe Theodoro conta a história da mudança radical em sua vida

Em Campos do Jordão, o influencer Felipe Theodoro expõe bom humor e dispensa tabus: 'Eu trabalhava com varejo'

Com mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, Felipe Theodoro (34) transmite exatamente o que publica por meio de seus vídeos: alegria e espontaneidade. Bastam alguns minutos de conversa para que o influenciador digital arranque risadas e deixe qualquer um que estiver à sua volta à vontade. “Eu sempre fui muito comunicativo e espontâneo, mesmo antes de ser alguém na internet”, diz ele, que se tornou conhecido em 2020, durante o isolamento imposto pela pandemia. “Eu trabalhava com varejo. Na época da pandemia, eu não queria entrar na internet para falar de coisa ruim, então preferi o caminho do entretenimento”, relembra.

A repercussão foi tanta, que a vida como vendedor e gerente de loja precisou ficar para trás. “É difícil largar a estabilidade. Tinha emprego, salário, estava tudo certo. Amava vender! Mas a internet também me deu muitas oportunidades”, afirma. Para gerar ainda mais identificação com o público, composto, em sua maioria, por mulheres, não há tabu: o visual está sempre impecável, assim como as unhas pintadas e a sobrancelha feita. “Apesar de ser homem, preciso conversar com as mulheres. Meu visual e minhas brincadeiras são parte disso”, conta o influenciador, que há quatro anos namora Carlos Eduardo e não teme assumir sua sexualidade. “Nunca foi um problema dizer que sou gay. Sei que é uma situação delicada para muita gente, então tive sorte. Sobre preconceito, sempre tem uns comentários maldosos na internet, mas nunca sofri com preconceito. Graças a Deus, sou muito abençoado”, pontua.

FOTOS: PAULO SANTOS