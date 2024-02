Ex-BBB Fernanda Keulla renova energias na Florida: 'Tudo brasileiro'

A apresentadora Fernanda Keulla faz parada em Orlando, onde voltou a ser criança nos parques, e na ensolarada Miami

Os ventos têm soprado a favor da apresentadora Fernanda Keulla (37). Após passar turbulências em 2023 — ela precisou ser internada algumas vezes por conta de infecções —, a mineira brindou fase de calmaria com tour pela Flórida. Além das paisagens de tirar o fôlego, a atmosfera brasileira chamou a atenção da vencedora do BBB 13.

“Tem restaurante, padaria, fotógrafo, personal shopper, tudo brasileiro! Eu consegui fazer a maioria das minhas coisas com brasileiros que moram aqui”, diz ela, que passou por Miami e Orlando. “Tem até que tomar cuidado! Se abrir a boca para contar alguma fofoca, o brasileiro pode escutar!”, brincou.

Com sentimento de gratidão, Fernanda tem um só desejo: “Saúde é tudo. Sem ela, você não trabalha, não estuda, não consegue ter vida pessoal”, avalia a loira, cheia de planos. Ela acaba de lançar uma linha de óculos e segue firme e forte com a série de viagens Hey Ho!, no Globoplay. “Este ano teremos mais destinos diferentes”, avisa.

FOTO: DIVULGAÇÃO