Fernanda Keulla tranquiliza os fãs após ser internada: "Conto com as boas energias"

A apresentadora Fernanda Keulla, campeã do 'BBB 13', postou fotos no hospital e explicou o motivo da internação

Fernanda Keulla, de 37 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para explicar o motivo de seu sumiço da web. A campeã do BBB 13, da Globo, revelou aos fãs que está internada em um hospital de São Paulo.

No feed do Instagram, ela postou algumas fotos em que aparece no quarto da unidade médica, e explicou que está tratando de uma infecção após uma "queda brusca de imunidade". A apresentadora aproveitou para pedir que os fãs mandem boas energias para sua recuperação.

"Oi, sumida! Gente, devido a uma queda brusca de imunidade, estou tratando uma infecção resistente a antibióticos no hospital, por orientação médica. Estou bem, não se preocupem e estou tirando esse tempo para me cuidar, com apoio da minha família e dos meus amigos. Conto com as boas energias de vocês", contou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas desejaram uma boa recuperação para a famosa. "Melhoras, querida", disse a apresentadora Eliana. "Melhoras, amiga!", falou Adriane Galisteu. "Melhoras, mandando as melhores energias!", escreveu uma seguidora. "Nanda, Deus restaure sua saúde. Melhoras e se cuida", falou uma fã.

Confira:

Fernanda Keulla rebate críticas por escolha da roupa para entrevistar famosos casados

Fernanda Keulla se pronunciou após a polêmica com o look usado em um festival no último fim de semana e rebateu as críticas recebidas. Um vídeo em que entrevistava o cantor Gusttavo Lima viralizou e dividiu opiniões na web.

"Eu tava ali trabalhando numa festa muito grande e muito boa, que é o Rodeio Itu, que tinham vários cantores. Meu trabalho ali era entrevistar os cantores, entrevistar a galera nos camarotes, eu podia curtir um pouco no final", desabafou ela ao 'Famosando'.

E compeltou: "Para desmerecer o trabalho de uma mulher, tem sempre críticas em relação a aparência dela como também, nós mulheres, somos colocadas como aquela que vai seduzir os homens, que vai acabar com a fidelidade dos homens. A culpa está sempre recaindo sobre a mulher, e isso não é novidade."