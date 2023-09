Fernanda Keulla rebate críticas por escolha da roupa para entrevistar famosos casados

Fernanda Keulla lamentou ataques na web por usar look com decote em festival e fez desabafo. Confira!

Fernanda Keulla se pronunciou após a polêmica com o look usado em um festival no último fim de semana e rebateu as críticas recebidas. Um vídeo em que entrevistava o cantor Gusttavo Lima viralizou e dividiu opinões na web.

"Eu tava ali trabalhando numa festa muito grande e muito boa, que é o Rodeio Itu, que tinham vários cantores. Meu trabalho ali era entrevistar os cantores, entrevistar a galera nos camarotes, eu podia curtir um pouco no final. Para desmerecer o trabalho de uma mulher, tem sempre críticas em relação a aparência dela como também, nós mulheres, somos colocadas como aquela que vai seduzir os homens, que vai acabar com a fidelidade dos homens. A culpa está sempre recaindo sobre a mulher, e isso não é novidade", disse a advogada ao "Famosando".

Segundo Fernanda, os comentários negativos e ataques ficam restritos ao ambiente virtual. "Graças a Deus ao vivo, no meu dia a dia, eu nunca tive nenhum problema em relação à isso, com algum comentário negativo. Mas eu acho que na internet as pessoas tem mais coragem de chegar e falar", afirmou.

Fernanda Keulla defende trabalho

Fernanda entrevistou ainda a dupla Zé Neto e Cristiano e o DJ Alok. Algumas pessoas não aprovaram a roupa da apresentadora e começaram a questionar o motivo da escolha se ela iria entrevistar homens casados durante evento em São Paulo.

Fernanda Keulla fez ainda questão de esclarecer que faz um trabalho sério há 10 anos. "Eu opto sempre por continuar levando a minha vida, confiante nos meus ideais. Esse ano eu faço 10 anos de carreira, e eu acho que se eu não trabalhasse tão corretamente, eu não estaria tanto tempo fazendo o que eu faço", declarou a campeã do "BBB 13".