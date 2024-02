Estrela do The Masked Singer, Kenya Sade fala sobre representatividade LGBT na TV: 'Invisibilidade'

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Kenya Sade recordou sua trajetória na carreira e revelou sonhos futuros para seu trabalho

Co-apresentadora do The Masked Singer, Kenya Sade (30) tem uma trajetória recheada de boas experiências antes de chegar a dividir o palco do reality com Ivete Sangalo (51). Casada com a pintora Thamyris Donadio, a jornalista torce por um espaço mais inclusivo para os profissionais LGBTQIAPN+ na TV e revela seus sonhos ambiciosos para o futuro.

"Hoje, nós avançamos e as pautas mudaram. Há uma aceitação maior do público, de entendimento. Mas, para nós, ainda existe um lugar de invisibilidade e falo disso com muita naturalidade", conta Kenya Sade, à Revista CARAS. "Não tenho vergonha nenhuma! É a minha vida, a minha identidade. Mas acho que falta representatividade de mulheres lésbicas na mídia."

Antes de chegar à Globo, ela já havia passado por canais como TV Cultura, Trace Brasil e Multishow, e entrevistado diversos nomes da cultura pop, dentre eles a atriz Viola Davis (58), o DJ Tiesto (24) e a cantora Demi Lovato (31). Diante da trajetória bem-sucedida, ela deixa uma dica para quem quiser seguir seus passos.

"Pretinhos e pretinhas, estudem e estudem, só isso é um caminho para nós. A gente ainda vive nessa sociedade racista e temos que nos provar quatro vezes mais. Eu não cheguei aqui ontem, no susto, existe uma trajetória: fiz uma boa faculdade, bons cursos, investi em mim mesma."

Para o futuro, Kenya não esconde seus sonhos e ambições. "Sou uma mulher ambiciosa, sim, não é algo negativo! Nós temos que ter sonhos, sim. Gostaria de ter um programa meu. Por que não? Idealizo e tenho feito essa construção pessoal para chegar a lugares maiores. Tem muito chão pela frente, mas eu sonho todo dia em atingir milhões de pessoas com o meu trabalho", conclui.

