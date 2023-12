Esposa de Juliano Cazarré fala sobre diagnóstico de burnout durante gravidez: "Muita preocupação"

A ESPERA DO SEXTO FILHO

Em entrevista à CARAS, Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré revelou os dilemas que tem enfrentado durante a gravidez do sexto filho

O casal Juliano Cazarré (43) e Leticia (39) tem motivos em dobro para celebrar as festas de final de ano. Depois de superar dificuldades em 2023, eles têm olhado para os últimos meses com um novo olhar. Principalmente a stylist, que foi diagnosticada com burnout enquanto esperava o sexto filho. Em entrevista à CARAS, ela desabafou sobre o desafio de seu tratamento enquanto lidava com os dilemas da maternidade.

Apesar do casal ser aberto à vida e não usa nenhum método contraceptivo, Letícia confessa que descobrir a nova gravidez foi um baque. Isso porque tinha acabado de ser diagnosticada com burnout — distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, muito característico em cuidadores.

"Nos primeiros dias, em vez de sentir aquela alegria de uma nova vida que chega, eu senti muita preocupação, fiquei pensando se iria dar conta, se meu corpo iria aguentar", confessa a mãe de Vicente (13), Inácio (11), Gaspar (4), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1).

Ela completa dizendo que apesar das tarefas que envolvem o cuidado materno, principalmente da pequena Maria Guilhermina, que acabou de completar um aninho, ela tem focado mais no descanso. "O que fiz foi rezar, tentar descansar mais... foi o que os médicos mandaram", revelou.

"Eu dormia quatro horas por noite há meses e, durante o dia, era intenso, com os filhos para cuidar, todas as demandas que uma família grande tem. E, aí, meu corpo foi melhorando, a mente também e fui me sentindo mais eu mesma. Agora, acho que vai dar tudo certo”, disse.

No último ano a família Cazarré não conseguiu curtir o Natal como sempre fazem, por conta das complicações enfrentadas por Guilhermina nos primeiros meses de vida. Agora com todos reunidos em casa, a felicidade está mais do que certa.

“Está todo mundo entrando no clima. A gente fez essa sessão de fotos, um momento para reunir todo mundo, eles viram mesa posta, comeram docinhos, rabanada. Esse ano a gente adiantou o Natal com a CARAS, foi muito legal”, conta a matriarca, comemorando o ensaio especial de Natal realizado especialmente pela revista.