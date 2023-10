Em temporada fora do Brasil, Juliane Araújo desbrava terras portuguesas

Multifacetada, ela amplia visão de mundo e explora novas vertentes estreando como diretora assistente em um curta

Inquieta, Juliane Araújo (34) não pôde viajar quando criança, mas, assim que fez seu primeiro trabalho, aos 17 anos, a atriz logo correu para uma agência de viagens e parcelou sua ida para a Bahia. A partir dali, ela não parou mais. Recentemente, esteve em Cannes, na França, para estrear o curta-metragem Travessia, morou em Madri por um tempo e ainda passou férias em Portugal. “É sempre uma delícia depois de um tempo sem ouvir nosso idioma, chegar a Portugal é estar um pouco em casa”, disse a

artista, que ficou hospedada na região do Algarve. “Viajar me amplia e me cura, faz com que eu dê menos importância às coisas pequenas. Essas experiências me enriquecem como artista ao trazer uma compreensão mais ampla do mundo, alimenta minha criatividade com novas influências e perspectivas, e fornece oportunidades de aprendizado e crescimento profissional. Como pessoa, ampliam minha visão de mundo, desenvolvem minha adaptabilidade, empatia e a capacidade de me conectar com pessoas de diferentes origens e culturas”, explica.

Atualmente nos EUA, para participar do New York Brazilian Film Festival, também com o curta Travessia, a carioca conta como foi trabalhar como diretora assistente no projeto. “É uma ideia nova estar por trás das câmeras, mas realmente me apaixonei por desenvolver e acompanhar a criação de uma história do início ao fim. Ficar por trás das câmeras oferece uma perspectiva diferente do processo criativo e a oportunidade de desempenhar vários papéis na produção de um projeto. Foi uma forma de expressar minha visão de maneira mais abrangente e explorar novas habilidades artísticas.”

E Juliane não pensa em parar de atuar. “Ser atriz ocupa grande parte da minha vida e tenho um enorme prazer no que faço. É pouco provável que deixe de ser uma paixão, mas isso não me impede de experimentar novas possibilidades criativas”, afirma a artista, que este ano ainda filmou a série Veronika, do Globoplay, e o longa Infinimundo. “Gosto de contar histórias, essa é minha única certeza”, diz a também escritora, roteirista, produtora e, agora, diretora assistente.

FOTOS: FAYA