Carlinhos Maia revela quanto cobra por presença VIP: 'Só saio de casa se for para ganhar dinheiro'

Carlinhos (32) é um dos principais influenciadores do Brasil. Com mais de 8 milhões de visualizações por story, o empresário e humorista sabe que tempo é dinheiro. Para tirá-lo do conforto de sua mansão em Alphaville, São Paulo, é preciso abrir o bolso. Em entrevista à Revista CARAS, ele revela quanto cobra por presença VIP em eventos e fala como lida com poder financeiro.

“Amo trabalhar. Estou sempre criando. Minha presença VIP em eventos, hoje, custa R$ 1 milhão”, revela. “Apesar de ser muito popular no celular das pessoas, elas não me veem em qualquer lugar. Só saio de casa se for para ganhar dinheiro. A não ser que seja por um amigo que eu ame muito ou para um show que eu queira muito assistir. Fora isso, não”, explica.

Apesar de lucrar R$ 4 milhões por mês, Carlinhos Maia garante ter os pés no chão. De origem humilde, ele nasceu em Penedo, interior de Alagoas, fez da sua rotina um império de quase 30 milhões de seguidores só no Instagram.

O marido de Lucas Guimarães (30) diz que a fama não subiu à cabeça. Em conversa com a reportagem, ele afirma não tolerar falta de humildade. “Sou metido com quem se acha superior aos outros. Não humilho ninguém”, diz.

O influenciador afirma não ligar para críticas por mostrar sua origem humilde nas redes sociais. Para Carlinhos, ser a referência no humor é fruto de uma longa jornada de dedicação. “Vejo cada conquista como um grande troféu por nunca ter desistido. É uma grande bobagem esconder quem eu fui”, destaca o criador da Casa da Barra.

Carlinhos Maia investiu tempo para mostrar a rotina da chamada Vila, uma rua sem saída na qual morava com a família. O local se tornou um dos pontos turísticos mais buscados por quem visita a pequena cidade do interior.