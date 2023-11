Carinho de brasileiros emocionou Alanis Morissette: "Sabem todas as minhas músicas"

Em 2009, Alanis Morissette confessou à CARAS que fica surpresa com intensidade de fãs brasileiros em seus shows

De volta ao Brasil depois de 12 anos, a cantora Alanis Morissette (49) sempre soube que era uma personalidade muito querida pelos brasileiros. Em 2009, a artista foi capa da revista CARAS e comentou como se emociona ao ter contato com os fãs que acompanham sua carreira de tão longe.

Na ocasião, a canadense confessou que toda vez que vem ao Brasil fica muito surpresa com a paixão dos admiradores. Segundo Alanis, ela não conseguia entender como fazia tanto sucesso em um país em que a língua nativa é o português.

"Adoro [o Brasil]. O público é mais solto. Me emociona ver que, apesar de falarem outra língua, sabem todas as minhas músicas. Os brasileiros às vezes até se lembram mais das minhas próprias composições do que eu (risos)", disse.

Para Alanis, seu sucesso na América do Sul é a prova que a música é universal e não tem barreiras: "Ver que prestam atenção ao que eu digo, mesmo em outra língua, é um grande presente".

Ainda durante a entrevista, a cantora falou sobre os sentimentos que carrega. Mesmo escrevendo músicas melancólicas, ela garante que não é o tempo todo que costuma vivenciar experiências que conta nas músicas.

"Neste exato momento, estou muito feliz. Parece que tudo caminha de maneira correta. Vivo um grande momento, fisicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. E estar fisicamente bem me mantém longe da depressão", explicou.

Diva do rock alternativo, a artista reforçou que faz parte de uma geração mais preocupada com a saúde física e mental. Questionada sobre uso de drogas, ela afirmou que seus vícios são outros: "Meus vícios são trabalhar e comer. Fumei maconha algumas vezes, mas estou longe de ser considerada uma viciada".

