Alanis Morissette revelou que terapia a ajudou ela a lidar com exposição: "Sem julgamentos"

Em 2009, Alanis Morissette deu uma entrevista à revista CARAS e abriu o coração a respeito da superexposição

Depois de passar por momentos marcantes na vida pessoal e carreira, a cantora Alanis Morissette (49) confessou que a terapia foi importante para ela conseguir lidar com a superexposição na mídia. Em 2009, a canadense foi destaque na revista CARAS e comentou um pouco sobre suas reflexões internas.

Na ocasião, Alanis tinha começado a escrever sua autobiografia, que até hoje não conseguiu lançar. "Não é muito diferente de escrever uma música. Estou sendo transparente no livro, mas avaliei muito as consequências. E mesmo assim decidi dividir com as pessoas os fatos ruins que aconteceram comigo", disse.

"É para encorajar os outros a também não se sentirem envergonhados apenas por serem humanos, vulneráveis, por terem medo, por sentirem raiva ou serem frágeis. Se existe uma mensagem que eu possa passar é essa, que não devemos ter vergonha de estar vivo", completa.

Além de ser conhecida por suas diversas composições, a diva do rock alternativo ainda chamava atenção por conta do término conturbado do seu relacionamento com o ator Ryan Reynolds, que a trocou pela atriz Scarlett Johansson.

Questionada se já sentiu vergonha de algum detalhe de sua vida, a artista foi objetiva e afirmou que lamentava por alguns relacionamentos do passado. "Ah, claro (risos). Existem sentimentos que vão e voltam, e a vergonha é um deles. Normalmente, volta quando me lembro de alguns relacionamentos que tive, de como fui estúpida. Também tenho vergonha de já ter me preocupado muito com estética, me cobrar por questões de vaidade".

Leia também: Adriane Galisteu abriu o coração após ser contratada pela Globo: "Nunca desisti"

Uma das principais artistas da época, ela também falou sobre exposição e confessou que levou o assunto para a terapia. Bem resolvida com o assunto, ela contou que expor aprendizados pessoais fazia parte de seu objetivo de vida.

"Cheguei à conclusão [na terapia] de que é muito bom não julgar a si mesmo. É algo seguro a se fazer. Realmente acho que vim ao mundo para dividir com os outros minha experiência, sem julgamentos. E quando escrevo sobre mim, sobre o que estou sentindo, seja em músicas ou no livro, muita coisa se torna mais clara", declarou.

Em homenagem aos 30 anos da CARAS Brasil, relembre reportagens como esta clicando aqui.