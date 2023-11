CARAS 30 anos: Celebridades recebem presente exclusivo

Joia personalizada para Reynaldo Gianecchini e as atrizes Christiane Torloni e Bárbara Reis

Nada melhor do que celebrar os 30 anos de CARAS junto daqueles que fizeram parte da história da revista. E foi assim que surgiu a ideia de presentear, com uma joia especialmente criada para a ocasião, 30 personalidades icônicas que estiveram presentes nessas três décadas. Desenvolvida pela designer Rosana Chinche (64), do Atelier 17, a peça encantou o ator Reynaldo Gianecchini (50). “Eu adoro pedras. Elas sempre trazem algum tipo de ligação energética e eu acredito nisso”, contou ele. “Escolhi o topázio azul, pois representa a força e você é uma pessoa que lutou bastante em sua carreira e vida pessoal. Também temos a ametista, que é um escudo de proteção”, explicou Rosana ao ator.

Com uma vida voltada à arte, Christiane Torloni (66) tem relação sólida com a revista. Somando capas e diversas páginas já estampadas, a atriz não poderia ficar de fora da lista. “Nossa história é muito atípica. Eu sempre entendi a CARAS como um veículo de comunicação que está em todos os lugares. Fiz diversas viagens para o Castelo, para a Ilha, mais recentemente também para a Amazônia... Tenho memórias de momentos maravilhosos”, relembra Torloni. “Durante muitos anos eu sonhei com pedras e passei a usá-las. Esse é um momento muito bom para receber esse presente, eu me sinto cheia de energia”, disse a atriz, contemplada com a joia.

Protagonista de Terra e Paixão, Bárbara Reis (34) tem trilhado seu lugar de destaque na dramaturgia nacional. Contemplada com a peça, ela não escondeu a felicidade diante de seus recentes e impecáveis marcos profissionais. “Que coisa maravilhosa! Estou surpresa demais, não imaginava que iria receber esse presente. Me sinto honrada por tudo isso”, disse a estrela, emocionada com o presente.

FOTOS: SELMY YASSUDA