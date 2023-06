Boda discreta de Pérola Faria e Maria Brigieira

Com bênçãos, Pérola Faria e Maria Bregieira celebram a união

Uma cerimônia discreta e intimista, mas repleta de simbolismo. Assim aconteceu o enlace de Pérola Faria (31) e Mario Bregieira (29). Após dois anos juntos, os atores reafirmaram a força da união na presença de familiares e amigos mais próximos, que se reuniram na charmosa Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, no Rio de Janeiro, para testemunhar o amor do par. “Nos sentimos acolhidos por aqueles que acompanharam nossa história”, diz Pérola, que recebeu cerca de 60 convidados. Mesmo já compartilhando uma rotina a dois, a decisão de subir ao altar ganhou força após o casal se batizar em uma igreja evangélica, no ano passado. “Em nossa rotina, nada mudou. Já temos nossa casa, nossa família... Mas esse momento se tornou necessário, pois passamos a entender a importância do casamento perante Deus e gostaríamos de receber uma bênção”, explica a atriz, que subiu ao altar a bordo de um vestido minimalista e romântico, assinado pela estilista Carol Hungria. “A cerimônia, a festa, vê-la vestida de noiva... Nosso casamento foi a maior emoção da minha vida, parecia que Deus estava me presenteando e concretizando tudo o que já construímos. A Pérola estava linda”, declara Mario.

Pais do fofo Joaquim (10 meses), os atores ainda celebraram a participação do pequeno durante a boda. Com avó de Mario, dona Neusa, ele levou as alianças ao altar. “Ter nosso primeiro filho participando desse momento foi a coisa mais linda do mundo! Normalmente, os filhos não participam do casamento dos pais, isso é uma coisa atípica. Mesmo que, hoje, a gente veja mais do que antes”, reflete Pérola. “Ver o Joaquim entrando com a bisa foi emocionante demais. Parecia que ele estava realmente entendendo tudo o que estava acontecendo”, relembra a atriz.

Passada a emoção, o casal prepara as malas para dias de lua de mel na Bahia. Assim que voltarem ao Rio de Janeiro, Pérola e Mario retomam a rotina de trabalho e fortalecem a sintonia em um projeto juntos: dono da produtora Manhattan Films, o ator terá a mulher como parceira profissional. “Finalizando a novela, quero investir mais na minha marca. Vamos fazer da Manhattan o negócio da nossa família”, adianta Mario, que, atualmente, vive Joabe na sexta temporada da série Reis, da RecordTV.

