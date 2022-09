Aprendizados cercam trajetória de Rafaela Ferreira

Em Campos do Jordão, a atriz Rafaela Ferreira celebra êxitos e abre o jogo sobre ser uma ativista gorda

Força e maturidade são palavras de ordem na vida de Rafaela Ferreira (33). No ar como a chef de cozinha e confeiteira Nanci, em Poliana Moça, do SBT, a atriz reconhece seu processo de evolução pessoal e profissional. “Eu sonhava com uma personagem que me desse a oportunidade de continuar mostrando meu trabalho e atingisse ainda mais pessoas. A Nanci me trouxe isso. São cinco anos que a interpreto e vejo a evolução de sua história... Sinto que eu amadureci muito durante esse período e muitos foram os presentes e oportunidades conquistados por meio dela. Crescemos juntas”, conta Rafa, lembrando que já se dedicava ao mesmo papel desde As Aventuras de Poliana, primeira fase da trama exibida pela emissora em 2018.

Durante a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Cam­pos do Jordão, ela ainda relembrou o início na TV: sua estreia aconteceu em 2009, como Juju, em Malhação ID. Depois, em 2011, interpretou Penélope, em Rebelde, da RecordTV. “Enxergo minha trajetória com muita felicidade. Sou muito grata por tudo que me aconteceu”, afirma.

Embora dedique boa parte de seu tempo às gravações da trama infantojuvenil, a atriz ainda tem o canal Fala, Rafa!, no YouTube, no qual debate, principalmente, assuntos relacionados à gordofobia. Com quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, ela se mostra cada vez mais engajada à causa e assume ser uma ativista. “A luta antigordofobia é, para mim, um assunto inevitável. Sendo uma pessoa gorda e pública, sinto muita vontade de falar sobre isso e conscientizar as pessoas”, explica. “Ouvimos muito sobre bullying, injúria e preconceito, mas pouco se fala sobre gordofobia, sobre esse tipo de violência estrutural, que dificulta o acesso da pessoa gorda à saúde, aos transportes públicos, à moda e tantas outras instâncias”, completa Rafaela, que já chegou a emagrecer 30 kg por conta de pressões estéticas externas. “Desde a minha infância diziam que eu era gorda e precisava mudar. E é assim que a gente começa a odiar o próprio corpo. Fiz tratamentos, dietas e ainda me questionava o tempo todo sobre meu peso. Demorou para que eu pudesse reconhecer que meu corpo era potente, que tinha força e valor em ser quem eu era”, entrega.

Driblando o preconceito, aos poucos, ela viu a ascensão de sua carreira e se revestiu de autoestima. “É algo difícil para todo mundo. E mais ainda para as mulheres, que sofrem mais pressão estética do que os homens”, reflete. Entre os pontos mais importantes de seu processo de aceitação, a atriz destaca o acompanhamento psicológico. “Aos 13 anos passei por uma depressão e a terapia me acompanha desde essa época. Sem ela, eu não me veria como sou hoje. Acho que é algo fundamental”, afirma. Dona de um espírito jovem, ela não teme a chegada da idade. “Me entendo mais e me gosto mais conforme o tempo vai passando. Gosto da idade que eu tenho e as pessoas ainda costumam dizer que pareço mais nova do que sou, então envelhecer tem sido prazeroso”, diz, aos risos.

Casada com o também ator e fotógrafo Erik Vesch (28) — que conheceu na época de Malhação —, Rafa vive a alegria de um relacionamento tranquilo. “Temos uma parceria gigante. A gente se entende e se incentiva muito. É uma relação mútua de troca”, conta. Por enquanto, o par descarta a possibilidade de ter filhos, mas divide a rotina com o fofo gatinho Aroldo. “Ainda não me vejo sendo mãe e, confesso, que esse nunca foi o grande sonho da minha vida. Se acontecer um dia, eu ficarei feliz, mas não é um objetivo meu ou do Erik. Ao mesmo tempo, não me deixo abater pela pressão biológica. Acho que se eu tiver muita vontade e for tarde demais, posso optar pela adoção”, pontua.

Dando novos destinos ao seu talento, atualmente, Rafaela ainda tem trabalhado na produção de seu primeiro livro. “Estou me descobrindo como autora”, adianta ela, que também deve voltar aos palcos em Circo de Volta e Que Vacilo Morrer, que deve estrear no próximo ano. “Estou vivendo uma fase de muita alegria e sinto que tudo isso vai marcar minha vida para sempre. Quero continuar entregando o meu melhor”, afirma a atriz.

