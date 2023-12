Após 34 anos, Bianca Rinaldi avalia carreira e garante: "Tenho discernimento"

Em entrevista à CARAS, Bianca Rinaldi abriu o coração sobre a carreira e como tem lidado com a juventude

No ar na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, Bianca Rinaldi (49) não tem dúvidas que aos 34 anos de carreira lhe trouxe grandes aprendizados. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fez um balanço sobre suas conquistas e destacou mudanças positivas.

"Houve um amadurecimento e o ganho da tranquilidade na hora de exercer a profissão, de atuar. No começo, não gostava de me ver e, hoje, tenho discernimento para saber se está ou não bom", avaliou a mãe das gêmeas Sofia e Beatriz (14), fruto do seu relacionamento com Eduardo Menga (71).

Quanto a realizações de sonhos profissionais, a atriz confessa que ainda deseja fazer um monólogo. Mesmo diante de diversos trabalhos de sucesso, ela confessa que gostaria de explorar um lado novo de sua atuação.

"Acho que estou amadurecida para fazer isso, só não sei sobre o que eu falaria. Também quero fazer mais cinema. Sou uma pessoa realizada com todos os trabalhos que já fiz e me sinto privilegiada, mas não é por isso que não quero fazer e descobrir novas coisas", disse.

Desde o início do ano, Bianca tem atuado na mais nova novelinha infanto juvenil do SBT, onde tem encontrado estreantes no universo da televisão. “É sempre bom estar perto da juventude, eles têm frescor, leveza e a gente acaba adquirindo isso”, comenta.

Em paralelo ao trabalho na novela, a artista tem se preparado nos mínimos detalhes para estrear um podcast sobre maternidade. A ideia surgiu após começar a ter contato com os dilemas da adolescência das filhas e o desejo de ajudar outras mães.

"Vamos lançar no ano que vem! Veio justamente da necessidade de me sentir amparada nessa fase delas. Fui atrás de informações e há uma lacuna sobre essa fase. Acho que a minha experiência e a de colegas pode ajudar nessa troca. Com tudo isso, vem outros mil assuntos, família, relacionamentos, diversidade, idade", finaliza.