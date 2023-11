Ana Hickmann sonhava em ter segundo filho com Alexandre Correa: "Respeito a vontade de Deus"

Em 2020, Ana Hickmann deu entrevista à CARAS falando sobre o desejo de aumentar a família ao lado de Alexandre Correa

Apesar de ter um fim de relacionamento conturbado com Alexandre Correa (51), a apresentadora Ana Hickmann (42) sonhava em aumentar a família com o empresário. Em 2020, a famosa foi destaque na capa da Revista CARAS e falou sobre o desejo de dar um irmãozinho para Alexandre Jr, que estava com cinco anos.

Bastante focada na carreira, Ana contou que os planos de ter um segundo filho acabou sendo adiado, mas os dois não haviam parado de pensar totalmente na ideia. "Antes, era aquela história de deixar acontecer, no entanto, não aconteceu e isso me deixou muito pensativa", disse.

"Inclusive por conta do Alezinho, que vive pedindo um irmãozinho, pois quer que seja um menino e já até criou as brincadeiras para os dois juntos. O meu filho está na fase dos porquês e vive me perguntando quando o irmãozinho dele vai chegar. Converso muito com o Alezinho e ele está entendendo cada vez mais", revelou.

Em outro momento da entrevista, a loira deixou claro que não se deixava ser afetada pelas pressões sociais da maternidade e que acreditava nos planos divinos. "As pressões existem, sim, porém, elas entram por um lado e saem pelo outro. Eu respeito a vontade de Deus, para tudo na minha vida".

"Não fico mal com nada disso, tenho o meu maior bem, que é o Alezinho, e se vier o segundo, ele também será uma grande bênção. Costumo dizer que querer não é poder, mas a gente encontra formas de poder e corre atrás", declarou.

Leia também: Ex-gospel, Priscilla Alcântara queria falar com novos públicos: "Temos voz para ser influência"

Ainda sobre a maternidade, Ana falou que estava se planejando mais para ter tempo de qualidade ao lado de Alezinho. A apresentadora revelou que o garotinho já estava reclamando para ela ser mais presente.

"Este ano, o meu filho completa 6 anos e está cada vez mais questionador. Me dá uns chacoalhões que até fico sem fala. Agora, ele está começando a entender que, às vezes, a mãe dele não está com ele nos eventos da escola, que os amiguinhos têm a mãe por mais tempo… E as perguntas estão ficando cada vez mais desafiadoras para responder. Tão pequeno e já com tanta compreensão. Uma lição muito grande para mim".

Em homenagem aos 30 anos da CARAS Brasil, relembre reportagens como esta clicando aqui.