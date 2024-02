Alok dá exemplo para as gerações ao se engajar em causas de sustentabilidade: 'Chamado'

Alok fez pausa na turnê pelos Estados Unidos e desembarcou na Cidade Maravilhosa para prestigiar iniciativa de preservação do meio ambiente

Em meio a uma turnê pelos Estados Unidos, DJ Alok (32) fez pausa na agenda e desembarcou na Cidade Maravilhosa. O motivo? Prestigiar iniciativa com apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que visa alertar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e da gestão de resíduos sólidos. “Fiz essa ponte porque era um chamado sobre conscientização. Estou aqui para aprender”, disse Alok, em papo com a CARAS.

Sempre envolvido em causas ambientais, ele quer ser exemplo para as novas gerações. “Toda vez que me conecto com essa questão da sustentabilidade, sinto que eu estou ligado ao meu propósito. Estou longe de ser o cara mais sustentável do mundo, mas estou tentando. O futuro não precisa ser destrutivo, a gente precisa regenerar o planeta”, concluiu o músico.

FOTO: IUDE RICHEL