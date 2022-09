Urso Paddington presta homenagem à Elizabeth II: "Obrigado por tudo”

O personagem de filme Paddington prestou homenagem para a falecida rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 17h20

A conta oficial do Twitter do Urso Paddington, personagem infantil de livros e filmes, prestou uma homenagem à falecida Rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira, 8.

“Obrigado por tudo”, escreveu a conta. “Thank you Ma’am, for everything”.

Ambos teriam participado juntos em uma esquete cômica em fevereiro para comemorar o jubileu de platina do reinado de Elizabeth, ao dividir uma tarde de chá e sanduíches de marmelada. A monarca deixou vários de seus fãs ao redor do mundo feliz ao convidar o famoso urso para uma tarde no Castelo de Windsor.

A esquete surpreendeu até mesmo seus filhos, netos e bisnetos, que assistiram de casa o quadro.

Veja a postagem do urso Paddington no Twitter em homenagem à Rainha Elizabeth II:

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

Veja a esquete em que Elizabeth II toma chá com Paddington:

Morre aos 96 anos Elizabeth II

A morte da Rainha Elizabeth II deixou de luto o Reino Unido e o todo o mundo nesta quinta-feira, 8. Uma das monarcas mais populares da históra, foi a segunda monarca a ficar mais tempo no trono, passando dos 70 anos de reinado. Sua morte dela foi anunciada por meio de um comunicado oficial feito nas redes sociais da famíla real.

O palácio real comunicou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, primeiro filho de Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono. A rainha Elizabeth II deixa quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

Veja o comunicado oficial da morte de Elizabeth II: