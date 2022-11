Rainha Elizabeth II fez amizade com ator de Hollywood antes de sua morte

Rainha Elizabeth II convidou ator de Hollywood para um chá da tarde especial no Castelo de Windsor poucos meses antes de sua morte

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 17h57

A Rainha Elizabeth II teve uma amizade inusitada com um ator de Hollywood antes de sua morte. De acordo com o jornal Sunday Times, a monarca se aproximou do ator Tom Cruise alguns meses antes de falecer aos 96 anos de idade.

Em maio deste ano, Cruise participou das celebrações oficiais do Jubileu de Platina da rainha, mas ele não conseguiu conhecer a monarca por causa de problemas de saúde dela. Então, um tempo depois, ela o convidou para um chá da tarde especial no Castelo de Windsor.

“A Rainha deixou claro que estava realmente desapontada por não ter conhecido Tom no evento, então ele foi convidado para fazer um tour especial pelo Castelo de Windsor com tudo preparado para ele. Depois, apenas os dois tomaram chá juntos”, disse uma fonte da publicação.

A rainha teria adorado o momento especial com o ator. “Ela adorou vê-lo e eles se deram muito bem, tanto que ela o convidou para almoçar”, afirmou a fonte. Porém, o almoço não chegou a acontecer.

A rainha Elizabeth II faleceu em setembro deste ano enquanto estava de férias no Castelo de Balmoral, na Escócia.