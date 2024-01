Príncipe William reorganizou agenda por conta da cirurgia de Kate Middleton

Com a necessidade de Kate Middleton ficar hospitalizada por cerca de duas semanas, príncipe William divide seu tempo entre sua casa e o hospital

Após Kate Middletonpassar por uma cirurgia abdominal e estar em processo de recuperação, o Príncipe William mostrou que está colocando sua família em primeiro lugar. De acordo com a revista People, fontes próximas da realeza britânica afirmaram que ele está lidando com todas as decisões em casa, principalmente a rotina dos filhos, sem deixar tudo para a babá das crianças fazer.

O casal tem três filhos, o Príncipe George, de 10 anos de idade, a Princesa Charlotte, de 8 anos, e o Príncipe Louis, de 5. Enquanto Kate se recupera no hospital, o Príncipe William mantém a agenda bloqueada para dedicar seu tempo a ela e também lidar com as funções em casa.

“Sabemos que eles são uma unidade familiar muito unida e ele quer estar ao lado deles. Muito do que eles fazem com essas crianças é para normalizar a vida e não fazer com que se sintam como se estivessem em uma gaiola dourada especial", disse Robert Hardman, autor de The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, à People.

O Príncipe de Gales vem auxiliando a babá, Maria Teresa Turrion Borrallo, no cuidado com as crianças e se organizou para levar e buscar os filhos na escola. “Eles são um casal real moderno. Teria havido mais delegação [no passado]. Ele não quer deixar tudo para a babá.”, acrescentou Hardman.

De acordo com o palácio, a princesa Kate permanecerá hospitalizada “entre 10 e 14 dias, antes de regressar para casa para continuar a sua recuperação” e há poucas chances de que ela “regresse às funções públicas antes da Páscoa”.

Um amigo próximo da família também disse que o casal não tem “uma grande equipe privada” e “como resultado, William é realmente prático nas funções do dia a dia”.

Rei Charles III será internado para procedimento

Ainda segundo a revista People, o Rei Charles III, de 75 anos, será internado na próxima semana. Um comunicado da realeza informou que o monarca vai passar por um procedimento após ser diagnosticado com a próstata aumentada.