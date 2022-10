Príncipe William e Kate Middleton aparecem se divertindo em viagem a Irlanda do Norte

O casal Príncipe William e Kate Middleton apareceu fazendo drinks e conversando com crianças em viagem real a Irlanda do Norte

06/10/2022

Nesta quinta-feira, 6, Príncipe William (40) e Kate Middleton (40) compartilharam momentos de sua viagem para a Irlanda do Norte em seu Instagram oficial.

Nas imagens reunidas em um vídeo, o casal aparecia se divertindo ao prepararem drinks e ainda conversaram com crianças locais.

Os pais de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) também visitaram uma ONG de prevenção a suicídios na cidade de Belfast.

“Obrigado por nos receberem, Irlanda do Norte!”, escreveram o Príncipe e a Princesa de Gales na legenda do vídeo com as imagens.

Na última quarta-feira, 5, Kate Middleton apareceu no Instagram do casal real em uma foto segurando um bebê em seu colo.

Isso poque, a Princesa visitou um hospital focado na saúde materna e conheceu mães e funcionários do local.