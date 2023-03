Príncipe Harry conta como morte de Diana mudou relação com Príncipe William

O Príncipe Harry foi ao programa The Late Show with Stephen Colbert, contou curiosidades e polêmicas sobre sua vida, e como a morte de Diana impactou na relação com Príncipe William

Príncipe Harry (38) fez uma aparição surpresa no programa The Late Show with Stephen Colbert (58), onde respondeu algumas perguntas polêmicas e engraçadas ao apresentador, na última terça-feira. No programa, Harry falou sobre seu livro autobiográfico e sobre o impacto da morte de sua mãe no distanciamento de seu irmão. Segundo Harry, ele acaba precisando ser cuidadoso com perguntas e respostas, porque o Inglês britânico e americano tem muitas variações, ele ainda completou que isso já 'meteu ele e sua esposa em alguns problemas no começo de seu relacionamento'.

A primeira pergunta ao Duque de Sussex foi "Qual seu cheiro favorito?", e ele respondeu "Minha esposa", arrancando algumas risadas da audiência.

As perguntas foram revelando diversas curiosidades, como o sanduíche favorito do Príncipe: "Torrada com queijo e presunto tostado, e mostrada dijon por cima, feito na sanduicheira", o apresentador completou descrevendo como uma "prensa de panini".

Seu aplicativo mais usado no celular é BetterUp, uma plataforma de coaching.

Harry também revelou que as cinco palavras que melhor descrevem o resto de sua vida seriam "liberdade, felicidade, esclarecimento, espaço, amor".

Príncipe Harry fala sobre como a morte de sua mãe impactou no seu relacionamento com o irmão, Príncipe William

Stephen fez mais algumas perguntas, mas a mais tocante foi sobre Princesa Diana, mãe de Harry e William, que morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997. A pergunta profunda que o apresentador fez foi: "Se sua mãe ainda estivesse viva, você já imaginou como ela lidaria com este momento?", perguntou em relação às recentes brigas e controvérsias dele com seu irmão, o Príncipe de Wales.

Harry respondeu: "Nós não teríamos chegado neste momento. É impossível dizer onde nós estaríamos agora – onde nossas relações estariam agora – Mas não existe possibilidade de que a distância entre mim e meu irmão seria a mesma".