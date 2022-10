Podcast de Meghan Markle é indicado ao prêmio People’s Choice Awards

O podcast apresentado pela Duquesa de Sussex Meghan Markle, intitulado “Archetypes” foi indicado na premiação People’s Choice Awards

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 19h59

Nesta quarta-feira, 26, os indicados à premiação People’s Choice Awards foram revelados, e a Duquesa de Sussex Meghan Markle (41) recebeu uma indicação!

O podcast apresentado pela esposa do Príncipe Harry (38), intitulado "Achetypes", foi indicado na categoria “Melhor Podcast Pop de 2022”.

No mais recente episódio do podcast, lançado nesta terça-feira, 25, Meghan recebeu a atriz Issa Rae e a comediante Ziwe Fumudoh e o trio discutiu o estereótipo da “mulher negra brava”.

Os vencedores do People’s Choice Awards são escolhidos por voto popular e o podcast da Duquesa terá que competir com os podcasts: “Anything Goes with Emma Chemberlain”, “Armchair Expert with Dax Shepard”, “Call Her Daddy”, “Conan O’ Brian Needs A Friend”, “Not Skinny But Not Fat”, “SmartLess” e “Why Won’t You Date Me? with Nicole Byer”

Luto!

Na semana passada, Meghan Markle fez sua primeira declaração sobre a morte da Rainha Elizabeth II (1926- 2022) durante entrevista à uma revista americana.

“O que é tão bonito é olhar para o legado que ela conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante de como isso funciona. Sinto uma profunda gratidão por poder ter passado um tempo com ela e conhecê-la”, declarou.