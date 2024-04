Palácio de Buckingham: quanto custa para visitar lugar icônico da realeza

Palácio de Buckingham abre as visitações a um local icônico da família real britânica. Saiba o preço do ingresso para entrar no local

O Rei Charles III decidiu abrir as portas de duas residências oficiais da família real para visitação durante o verão no Reino Unido, que acontece entre maio e agosto. Para isso, ele autorizou que pessoas comuns possam comprar ingressos para entrar no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, e no Castelo de Balmoral, na Escócia. Saiba quanto custa:

De acordo com o site Daily Mail, o Palácio de Buckingham já costumava receber visitações guiadas nos verões. Porém, em 2024, um novo espaço do local será aberto. Pela primeira vez, a realeza permitiu que os visitantes entrem na sala que fica ao lado da famosa varanda do palácio. O local é conhecido pelas aparições oficiais dos integrantes da família real em momentos importantes, como coroações e casamentos. A varanda é um dos locais mais fotografados do palácio. Agora, os visitantes poderão entrar na sala que fica ao lado da varanda e é onde a família real se reúne antes de sair na sacada.

Para quem deseja fazer este passeio, o ingresso custa 75 libras, cerca de R$ 479, e costumam esgotar bem rápido .

As visitas no Castelo de Balmoral

O Castelo de Balmoral, na Escócia, não recebia visitantes desde sua inauguração em 1855 e foi o refúgio da família real por várias gerações. Os visitantes só podiam circular pelos jardins no último século, sendo que o Castelo era reservado apenas para a família real. Inclusive, foi lá que os príncipes William e Harry receberam a notícia da morte trágica da mãe, a Princesa Diana, em um acidente de carro em 1997. E também foi lá que rainha Elizabeth II faleceu em 2022, já que era o lugar favorito dela.

A ideia é que a visitação seja feita em grupos com guias para que recebam informações históricas dos espaços. Nos passeios, os públicos vão ver como é a decoração dos espaços e conhecer como é a vida por lá. As visitas começam em julho e terminam em agosto de 2024, uma curta temporada, e custam US$ 126 por pessoa - cerca de R$ 635.