Descubra o motivo do distanciamento entre o príncipe Harry e George Clooney

George Clooney compareceu a evento do monarca britânico, Rei Charles III, em Londres no último mês de maio

O príncipe Harry e a atriz e Duquesa Meghan Markle se afastaram do ator George Clooney por causa da relação cada vez mais próxima entre o astro de hollywood e o rei Charles III. O rompimento entre o caçula do monarca britânico e o protagonista da série ‘Plantão Médico’ foi revelado pelo jornal britânico Daily Mail.

Clooney e sua esposa, Amal Clooney, estavam entre os convidados do casamento de Harry e Markle em maio de 2018. Ao longo dos anos foi noticiado mais de uma vez que ele e a esposa do príncipe eram extremamente próximos. No entanto, a proximidade do astro com Charles III, contando inclusive com a presença dele em um evento recente na Inglaterra, incomodou o caçula do rei.

Segundo uma fonte do Mail, “Clooney está mais próximo de Charles” após participar do Prince’s Trust, evento realizado em Londres no último mês de maio. Ao constatar essa proximidade, Harry optou pelo afastamento.

Representantes de Harry e Markle e os assessores pessoais de Clooney ainda não se pronunciaram em público sobre os relatos da imprensa britânica. O casal real renunciou às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020.

Esse afastamento das celebridades do casal tem sido um efeito dominó, os relatórios afirmam que as celebridades estão evitando compartilhar suas vidas pessoais com o casal por medo de que seus segredos possam aparecer em documentários reveladores e até prejudicar as relações com o príncipe William e Kate Middleton.

David e Victoria Beckham também teriam cortado laços com príncipe Harry e Meghan Markle após briga. O casal não está nada contente com os últimos rumores sobre o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. De acordo com o The Mail On Sunday, eles teriam ficado furiosos após serem acusados ​​de vazar informações sobre os Sussex para a realeza britânica.

Segundo a fonte , o relacionamento amistoso de longa data entre os quatro terminou. David estaria "completamente furioso" após ter dedos apontados em sua direção pelos próprios ex-amigos. O afastamento também pode ser comprovado pelo casamento de Brooklyn Beckham, filho de David e Victoria, com Nicola Peltz em 2022, para o qual Markle e Harry não foram convidados.

Uma fonte próxima disse ao The Mail on Sunday que o rompimento aconteceu durante um telefonema tenso entre os casais: "Qualquer reconciliação agora é muito improvável", disse.