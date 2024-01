Cirurgia de Kate Middleton pode servir de reconciliação com Harry

Kate Middleton passou por uma cirurgia no abdômen que pode ajudar na reconciliação com príncipe Harry e Meghan Markle; entenda

O ano de 2024 já começou agitadíssimo para os moradores do Palácio: com o rei Charles III se ausentando de seu posto para a realização de uma cirurgia para tratar o aumento da próstata e a esposa do futuro rei, Kate Middleton, também em estado de repouso - já em casa - após realizar outro procedimento médico no abdômen. É fácil dizer que os dias não têm sido tranquilos para a família.

E, segundo uma fonte anônima, esse momento difícil seria o momento ideal para a reaproximação de Kate Middleton com seu cunhado e a esposa, príncipe Harry e Meghan Markle. “Os problemas de saúde colocam tudo à prova. Se Harry e Meghan fizeram o esforço de se aproximarem e desejarem melhoras para ela, com certeza Kate responderá".

Realmente, problemas de saúde sempre são uma ótima base para construir um novo começo na relação. O amigo informante inclusive a chama de 'pacificadora nata'. Ele ainda comenta que se fosse por William, ele e o irmão jamais se falariam novamente. Portanto, ficaria nas mãos da Princesa de Gales o futuro da relação entre ambos os casais.

"Ela com certeza estaria aberta a usar essa situação para construir uma ponte [entre eles e os Sussex]. Nunca desperdice uma boa crise, certo?", comentou a fonte. "Eu não consigo imaginar uma realidade em que ele não teria mandado um recado a ela... mesmo depois de tudo!", completou.

A fonte ainda revela que toda a narrativa da briga entre os casais, que foi fomentada principalmente pelos tabloides britânicos — que chegaram até a hackear informações privadas do Príncipe Harry para conseguir alguns cliques, já causou total exaustão entre os nobres. "Todo mundo na família, francamente, já se cansou de toda essa narrativa de rivalidade. Já passou da hora de tudo isso ser esquecido".

Kate Middleton recebe alta hospitalar após passar por cirurgia

Nesta segunda-feira, 29, o palácio de Buckingham informou que ela já está em sua casa para continuar com sua recuperação.

“A princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar a recuperação da cirurgia. Ela está fazendo bons progressos. O príncipe e a princesa querem agradecer imensamente a toda a equipe da London Clinic, especialmente à dedicada equipe de enfermagem, pelo cuidado que prestaram. A família de Gales continua grata pelos votos de boa sorte que recebeu de todo o mundo”, informaram.