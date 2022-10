Nelson Freitas conta sobre a sua vida na Austrália

Em entrevista, o ator Nelson Freitas contou que recebeu o convite para ser embaixador de projeto da Austrália no Brasil

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 19h00 - Atualizado em 28/10/2022, às 13h14

O ator Nelson Freitas (60) surpreendeu os ouvintes do PODCARAS nesta quarta-feira, 26, ao revelar que recebeu um convite para ser embaixador do Estado de Queesland no Brasil, quando ficou um tempo morando na Austrália em fevereiro deste ano.

Segundo o artista, o convite foi feito pelo próprio prefeito da cidade australiana. "Se eu te contar você não acredita! Eles estão me convidando para ser embaixador do Estado de Queesland aqui no Brasil... Eu vou receber a secretária de imigração do Estado de Queesland aqui o Brasil [...] inclusive, eu estive com o prefeito da cidade de Brisbane", revelou o humorista.

O ator também contou que ao viajar para fora, ficou surpreso com a relação de afeto e respeito que os australianos possui com os animais se comparado com o brasileiro. "A diferença do australiano para brasileiro é que eles não matam os animais que se movem! Aqui, a gente mata tudo que se move, se mexeu a gente tá matando. E eles lá, eles ficam falando com os brasileiro...'Por que você matou essa Aranha? 'Ele falou: 'porque ela poderia me morder'... 'Mas ela te mordeu? '... Não! [...] Então, por que você matou ela? Só espanta! Ela não vai te fazer mal! [...] Lá, eles simplesmente espantam. Então, é uma relação diferente com o mundo animal… porque eles são muito selvagens", afirmou.

Nelson também contou durante o bate-papo, que ficou encantado com a infraestrutura do país e revelou que aproveitou essa oportunidade para aprimorar o inglês. "Eu gosto tanto daquele país, eu percebi que dá para viver, dá para trabalhar lá, eu fui convidado, para fazer por exemplo uma novela [...] eu fui lá para estudar inglês, eu não fui lá para trabalhar, eu fui lá para estudar inglês", disse.

