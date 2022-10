Nelson Freitas conta detalhes de sua participação no filme 'Eike – Tudo ou Nada'

Em entrevista exclusiva ao PODCARAS, Nelson Freitas deu detalhes sobre a produção de seu personagem no filme 'Eike – Tudo ou Nada'

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 12h00

O PODCARAS recebeu um convidado pra lá de especial! Em entrevista exclusiva, o ator e produtor Nelson Freitas (60), contou os detalhes dos bastidores da produção de seu personagem no filme “Eike – Tudo ou Nada”,em que interpreta o empresário Eike Batista.

No bate-papo, Nelson falou como foi sua reação ao descobrir que seria ele o responsável por dar vida ao personagem principal da trama. "Primeiro, eu falei assim, você ligou para a pessoa certa? Vai que de repente é o número errado [...] E a Ciça Castello, minha amiga de tanto tempo que é a diretora de Elenco, etc. Ela que sugeriu o meu nome. [...] "Eles começaram a pesquisar a meu respeito e viram uma entrevista minha no Danilo Gentili [...] Isso foi o que eles me disseram, ele falou pronto, aí! É, ele! Ele é o Eike", disse.

Em seguida, falou da responsabilidade e do desafio que foi interpretar um dos maiores empresários do Brasil."Foi tão intenso nosso trabalho, eu mergulhei no universo dele. Eu mergulhei em entrevistas, em muita coisa que tem muito material dele em todo esse processo desde o pai, depois homem, depois nesse momento... Ele estava brilhando, ele não tinha ninguém, ele não estava sombra de ninguém. Ele estava só voando solo e virou o homem mais rico do Brasil com a sétima fortuna do planeta", conta.

Na sequência do relato, Nelson Freitas afirma que o quê mais lhe chamou atenção no personagem foi a sua coragem de enfreitar a vida. "Eu acho que ele era um tipo de gente que vem com chip desbloqueado de fábrica, ele achava que dava para fazer, então ele ia e fazia [...] A princípio porque tem que ter coragem. Então essa é a palavra, ele sempre teve coragem [...] tem que ter coragem, não é para qualquer um... a própria história do Eike [...] não vai caber num filme", descreve o ator.

"Ninguém chega onde ele chegou, se ele fosse um cara só amargo, que tivesse distribuído porrada para todo lado, ele estava vendendo… muita gente diz que ele vendia sonhos, mas de qualquer maneira se você for dar uma pesquisada em todo histórico, porque o filme é a ‘Euforia’ do pré-sal, e a criação da OGX...O filme é isso", finalizou Nelson.

Durante a conversa sobre o lançamento do filme “Eike – Tudo ou Nada”, realizado no dia 23 de setembro, nas telinhas dos cinemas brasileiros, o ator revelou algumas curiosidades do personagem. Confira!

CURIOSIDADES

O humorista Nelson Freitas revelou ainda que faltando apenas três dias para finalizar as gravações do longa-metragem, ele precisou ser substituido por um dublê, pois durante as filmagens, o artista precisou ser ser levado às pressas para o hospital, após sentir fortes dores abdominais e ser diagnosticado com apendicite.

"Foi o seguinte, faltando três dias para terminar o filme, a gente estava fazendo um cenário mais caro, que era a própria casa dele (Eike). Eu fiz o primeiro dia, no segundo dia, senti uma dorzinha besta [...] aquela dor permaneceu, depois eu não conseguia me levantar do sofá. Fui para a Clínica São Vicente [...] chegando lá, as meninas já abriram um acesso para parar a dor e eu entrei no tubo para fazer o exame", contou o ator.

"Ela entrou no quarto e falou assim: ‘senhor Nelson, a gente tá com uma circunstância…, o senhor está com a apendicite muito inflamada’. Eu falei assim: ‘meu amor, você não tá entendendo. Tá faltando três dias para terminar o cenário mais caro! Me dá um remédio e daqui a três dias eu juro para você que eu volto. ‘O senhor que não está entendendo, a gente já está preparando a mesa, o senhor vai ser operado agora!’. Eu falei para ela: [...] ‘eu não posso acreditar que isso está acontecendo’… Irmão fui voltar a filmar 15 dias depois. Então tem cenas no filme que não sou eu, é o meu dublê", revela Nelson.