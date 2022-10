Micael Borges conta sobre a primeira atuação de sua carreira: ''Abriu as portas!''

Micael Borges conta sobre o início de sua carreira em participação no PODCARAS, e relembra sua atuação no filme 'Cidade de Deus'

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 19h42

O ator Micael Borges (33) é o entrevistado do PODCARAS desta quinta-feira, 20. Durante a conversa ele relembrou o início de sua carreira artística e a grande oportunidade que mudou toda a sua trajetória.

Nascido e criado em uma comunidade do Rio de Janeiro, o ator contou sobre o momento marcante que transformou sua vida profissional. "'Cidade de Deus' foi uma grande oportunidade. Acho que pra todo mundo, que abriu as portas, era muito difícil a gente fazer teste, muito difícil! A gente não era chamado, e depois de 'Cidade de Deus', abriu as portas, foi maravilhoso [...]. Foi a melhor coisa que aconteceu.", disse o artista.

Para viver o personagem, Micael Gomes conta que não precisou fazer nenhum teste especial. "O pessoal da produção foi lá no 'Nós do Morro' para ver a molecada, e aí eles foram escolhendo, não foi bem um teste assim como normalmente acontece. A gente foi convidado para uma preparação, aí foi meio que introduzindo assim. E aí na preparação com a Fátima Toledo, eles começaram a escolher e definir os personagens, foi mais ou menos assim, e foi um processo intenso, viu?!", afirmou.

Além disso, Micael Borges também contou sobre sua atuação na primeira temporada da série 'Só Se For Por Amor', que atualmente está disponível na plataforma de streaming da Netflix.

HISTÓRIA DA INFÂNCIA

Durante a entrevista, o artista revelou como descobriu ainda tão cedo a sua vocação para o mundo artístico. "O Thiago Martins, a gente é nascido e criado juntos, amigo de infância mesmo [...] E aí ele falou cara, vamos chegar lá no teatro para ver como é, que é? Eu era molequinho tinha sei lá, acho que da idade do meu filho, oito, nove anos, por aí, e aí a gente foi lá fez uma aula de teatro. Eu falei. Ah, que legal, vamos voltar amanhã [...] E aí foi ver no final do ano, a gente estava no palco apresentando um espetáculo. Eu falei, cara é isso?".

VEJA A ENTREVISTA DE MICAEL BORGES AO PODCARAS: