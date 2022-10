Larissa Maciel revela conexão que tem com a cantora Maysa

A atriz Larissa Maciel, que interpretou Maysa em uma minissérie, revelou em entrevista como é a conexão que tem com a cantora

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 19h48

A atriz Larissa Maciel participou do PODCARAS nesta quarta-feira, 5, e revelou uma conexão que tem com a cantora Maysa.

Além de ter interpretado a cantora em uma minissérie biográfica para a Rede Globo, Larissa tem uma relação emocionante com Maysa.

“Eu nasci nove meses depois que Maysa morreu”, revelou a atriz em entrevista ao podcast surpreendendo o ator Mouhamed Harfouch, que estava ao seu lado na entrevista.

A cantora Maysa faleceu em janeiro de 1977, e em outubro do mesmo ano, a atriz nasceu em Porto Alegre. E as coincidências não para por aí! Larissa quase divide aniversário com seu colega de cena Mouhamed. "Eu nasci dia 29 de outubro e ela dia 31 de outubro", comentou o ator.

Atualmente, Larissa brilha na peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito” ao lado de Mouhamed e Vera Fischer.

Confira aqui o PODCARAS com Larissa e Mouhamed!