Igor Jansen dá detalhes sobre a carreira musical: 'Muito difícil conciliar tudo'

Em entrevista exclusiva ao PodCARAS, o ator Igor Jansen revelou detalhes de sua carreira musical

O ator Igor Jansen (18) tem novidades para seus fãs! Nesta quinta-feira, 01, durante uma entrevista exclusiva ao PodCARAS, o protagonista de 'Poliana Moça' abriu o jogo e contou detalhes sobre a preparação para o lançamento do seu mais novo single.

Durante o bate-papo, o artista falou sobre a nova música que escreveu durante a pandemia. Segundo ele, o single foi preparado com muito carinho e será lançado em breve.

“É um single que ele já está pronto desde o final da pandemia, mas a gente vem na verdade do meio da pandemia nesse projeto aí…novela vai por cima e acaba tomando muito tempo e eventos e tudo mais. Agora que eu consegui sentar de verdade e falar: ‘não! agora eu vou me dedicar a esse single', porque é muito especial para mim”.

O protagonista da novela do SBT revelou que gravou nos últimos dias o clipe de sua próxima música de trabalho chamada ‘Vida de Novela’, que contará com a participação especial da atriz Larissa Manoela.

“O que eu posso dizer é que a música é ‘vida de novela’, ela conta exatamente a minha vida. Na verdade, essa música nasceu porque a gente sentou e aí ela falou: ‘nossa demorou pra gente marcar essa reunião!’. Eu falei que a vida na novela tava corrida, não tava dando pra música, aí ela falou: ‘vida de novela’, e foi que foi fluindo, mas aí a gente finalizou essa música na metade da pandemia”, revelou.

Devido a correria do trabalho, o artista contou que acabou deixando a produção do single de lado para focar nos compromissos mais urgentes. “Nesse meio tempo era muito difícil conciliar a novela, musical, livro e outros projetos nas redes sociais é meio difícil conciliar tudo isso. E aí, quando chegou o final da novela a gente falou não, agora a gente tem tempo, vamos fazer… tanto é que o clipe foi gravado há duas semanas atrás com a Larissa Manoela”, complementou.

Na sequência, Igor explicou porque convidou a atriz global para o seu projeto. “Convidei a Larissa assim que a gente finalizou, porque a família da Larissa na primeira fase a gente bateu muitas ideias até hoje, a gente é muito amigo e foi fluindo, foi fluindo até que encaixou”.

Recentemente, Igor deu um grande passo ao assinar seu primeiro contrato como cantor pop com a gravadora Sony Music.

VEJA A ENTREVISTA DE IGOR JANSEN AO PODCARAS: