Cintia Abravanel se entrega às artes visuais e confessa paixão: "Minha personalidade"

Em participação no PODCAST CARAS, Cintia Abravanel revelou detalhes de seu processo criativo enquanto artísta plástica

Depois de anos trabalhando com teatro, Cintia Abravanel (60), primogênita de Silvio Santos (92), encontrou uma nova paixão em sua vida: às artes visuais. Em entrevista ao PODCAST CARAS, a mãe de Tiago Abravanel (35) falou sobre a nova empreitada na carreira.

Em três exposições diferentes espalhadas por São Paulo, Cintia tem chamado atenção por uma que foi instalada na Estação Tatuapé. Segundo a artista, o projeto tem um significado especial, por acreditar na existência de uma arte mais democrática e acessível.

"Por ser dessa família tão popular, eu estou mais próxima do povo do que das galerias, né? Então o público que eu atingi, trabalhei durante anos, sempre foi o público mais popular", declarou.

Apesar do pouco tempo de atuação, a loira não tem dúvidas que o projeto intitulado Sou eu, que poderá ser visto até outubro, é um verdadeiro reflexo de sua identidade artística.

"É uma instalação de acrílico, que é fruto de um de um projeto de formação do curso de artes plásticas e acabou virando minha personalidade, é assim que eu me vejo. Quando eu quero passar alguma mensagem da Cíntia, vem através desses ferros, acrílicos e nylon", confessou.

Questionada como surgem as ideias para realizar suas obras, ela conta que não costuma seguir o mesmo caminho que outros artistas. "Tenho um processo criativo muito louco", disse.

"Muitas coisas que acabaram virando obra hoje, foram post-it do tempo do teatro, que eu ficava ali rabiscando nas reuniões e de repente eu ia ver, tinha saído uma coisa maravilhosa [...] Tenho uma série que se chama 'Reuniões'. Então quando eu participo das reuniões, porque eu faço parte do conselho do Grupo Silvio Santos, eu já aviso: 'Não acha que eu não estou prestando atenção, não'", disse.

"Minha cabeça voa muito, então o desenho é uma forma de focar. Então eu fico rabiscando, mas eles acham que eu não estou prestando atenção, aí às vezes eu falo alguma coisa e eles ficam: 'Ah, ela está prestando atenção'. Essa última reunião foi por videoconferência e eu fiz quatro quadros", finalizou.