Kevin Vechiatto revela curiosidades de sua vida e carreira

Rodeado de cachorrinhos no projeto CARAS Pets, o ator Kevin Vechiatto responde curiosidades, como qual personagem da Marvel gostaria de interpretar e qual foi sua cena mais difícil. Confira!

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 19h55

O ator Kevin Vechiatto, que marcou uma geração como o Cebolinha da Turma da Mônica, ficou rodeado de cachorrinhos fofos ao participar do projeto CARAS Pets. Entre uma distração e outra com os cachorros, o rapaz de 16 anos contou curiosidades sobre sua vida e carreira.

Kevin relembrou que começou a atuar com seis anos de vida e revelou qual foi a sua cena mais difícil de fazer na carreira até hoje. “Eu fiz a segunda temporada de Irmandade, fiz uma participação. Eu tive que fazer uma cena que eu tive um ataque epilético. Foi a minha primeira cena morrendo, foi bem difícil, complicado, mas eu treinei bastante e curti fazer”, relembrou.

Além disso, ele sonhou alto e imaginou qual personagem que gostaria de interpretar das histórias da Marvel. “Um personagem que eu gostaria de interpretar seria o Homem-Aranha, porque é um personagem muito legal. Eu curto muito. Já vi todos os filmes e gosto das HQs”, contou.

Indo para o lado pessoal, Kevin revelou que tem o sonho de pular de paraquedas, mas sua mãe não gostou muito da ideia. Além disso, ele declarou que suas cores favoritas são preto e vermelho, e também revelou o que o faz feliz. “O que me deixa feliz é estar com os meus amigos e estar com os meus doguinhos e também comer, amo comer”, disse ele, que gosta de aproveitar o seu tempo livre com várias atividades. “Eu gosto de sair com meus amigos, jogar videogame, dormir bastante e viajar”, listou.

Por fim, o ator contou em quem se inspira na vida profissional. “Uma pessoa que eu me inspiro muito como profissional e como pessoa é o Rodrigo Santoro. Quando a gente fez o Turma da Mônica, ele foi uma pessoa incrível, me deu várias dicas. Curti muito”, relembrou.

Assista ao vídeo de Kevin Vechiatto no CARAS Pets:

Os cachorros que aparecem nos vídeos do CARAS Pets estão disponíveis para adoção na ONG Adote Um Focinho, que resgata animais das ruas e encaminha para a adoção.