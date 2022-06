Iza exibe beleza natural ao resgatar vídeo com seus cachorrinhos: ''Mãe babona que tá morrendo de saudade''

Longe de casa, cantora Iza posta vídeo em que aparece sem maquiagem ao lado de seus cachorrinhos de estimação e se derrete

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 13h50

A cantora Iza (31) está radiante com tudo que vem acontecendo em sua vida nas últimas semanas!

Nesta quarta-feira, 29, a artista falou sobre a saudade que está de casa ao compartilhar um lindo vídeo em que aparece com seus animais de estimação.

Longe de casa por conta de viagem a trabalho, a famosa mostrou toda sua beleza natural ao surgir com a cara lavada sem maquiagem e usando um vestidinho soltinho em momento encantador com seus cachorrinhos no registro publicado em seu feed no Instagram.

"Tô longe de casa realizando um monte de sonhos que eu nem sabia que tinha, acompanhada por pessoas que amo, cansada e feliz", começou escrevendo.

"Daqui a pouco passo aqui pra postar (atrasado) tudo de mais especial que tenho vivido, mas por enquanto deixo aqui esse registro de uma mãe babona que tá morrendo de saudade dos filhos. MAMAIN AMO OS NENÉM. Já já tô de volta!", disse na legenda. "Ps: reparar no sofá rasgadin dos outros é mó vacilo", brincou ainda sobre o sofá.

"A família mais linda que eu poderia ter!!", se derreteu o marido de Iza, Sergio Santos nos comentários. "Lindos", elogiou MC Rebecca. "Maravilhosa e os dogs também", disse uma fã. "Que perfeição", babou outra.

Iza faz agradecimento após apresentação no Rock in Rio Lisboa

Iza fez sua estreia na Europa no dia 19 de junho ao se apresentar no Rock in Rio Lisboa. Na web, ela fez questão de agradecer à sua equipe e, claro, aos fãs. "Ainda tentando digerir tudo que vivi nessa última semana, em especial nesse último domingo. Meu Deus, como eu amo viver de arte! Obrigada a todos que fizeram possível esse momento tão inesquecível. Não vai rolar marcar todo mundo porque eu posso esquecer alguém dessa equipe gigante em tantos sentidos e isso não seria justo".

"Saibam que amo todos vocês! E TÔ FELIZ DEMAIS! Obrigada, @rockinriolisboa, @zericardooficial e equipe, @agenciademusica, @warnermusicbr, meu time e meu bonde pesadão. Amo realizar meus sonhos com vocês. E obrigada a todos os talismãs lindos que me encheram de amor! Que plateia linda, que momento! Já tô louca pra voltar! Fé que Deus é top", declarou.

Confira o vídeo fofo de Iza com seus dogs: