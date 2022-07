Todas as Garotas em Mim: resumo da novela de 25 a 29 de julho

Nos próximos episódios de Todas as Garotas em Mim, Erick e Mirela discutem a relação de amizade

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 09h19

EPISÓDIO 35 - SEG,25/07

Noemi e Rute chegam em Belém. Elas são surpreendidas com a recepção do sobrinho de Elimeleque. Noemi se decepciona com as revelações do passado de seu falecido marido. Durante a história contada para Mirela, Ísis explica o que foi a Lei do Levirato. Rute sofre grave acusação, mas é defendida por Boaz.

EPISÓDIO 36 - TER, 26/07

Depois de amparar Noemi, Rute se junta a outros trabalhadores na plantação de Boaz. O proprietário da terra sofre uma pressão por ainda não ter se casado. Rute recebe um convite inesperado. Antes de terminar de contar a história, Ísis ressalta Raabe, mãe de Boaz. Gustavo se revolta com o castigo dado por seu pai. Júlio se mostra decidido a tomar a guarda de Melissa. Mirela deixa Giane na saia justa.

EPISÓDIO 37 - QUA,27/07

Giane é confrontada por Mirela diante de Alessandro. Erick e Mirela discutem a relação de amizade. Júlio faz um pedido inesperado a Alessandro. Heloísa e Josefa se disfarçam para colocar um plano em prática. Voltando a história contada por Ísis à Mirela, Boaz admira a atitude de Rute com Noemi. A viúva de Elimeleque volta a reafirmar sua fé.

EPISÓDIO 38 - QUI,28/07

Rute e Boaz se aproximam. A Festa das Semanas agita o ânimo das pessoas locais. Mirela insiste, mas Ísis não continua contando a história. Começa o concurso Miss Floripa Infanto-Juvenil. Melissa não se sente a vontade durante o evento. Mirela dá uma resposta para o perfil fake em suas redes sociais (33). Giane é desmascarada por Alessandro e faz Heloísa cair em si.

EPISÓDIO 39 - SEX,29/07

Durante o concurso de miss, Melissa surpreende a todos com a apresentação escolhida. Ela e Heloísa acabam flagradas por um repórter durante uma conversa particular. O carro de Heloísa é perseguido. Enquanto Rute se entende com Boaz no passado, Mirela e Erick traçam uma situação paralela semelhante na atualidade. Boaz oficializa sua união com Rute. Mirela elogia o final da história de Rute . Júlio e Amanda são flagrados por Heloísa.