Se Nos Deixam: resumo da novela de 09 a 13 de maio

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 14h18

Capítulo 81, segunda-feira, 9 de maio

Martin marca um encontro com Iara para mostrar o vídeo que prova a inocência de Paulo. Karina conta a Paulo que apareceu um vídeo que mostra quem matou Simão Guerra. Apesar do vídeo que prova a inocência de Paulo, Iara diz que não será fácil liberta-lo porque ele responde a outro processo pela autoria intelectual da fuga em massa do presídio que resultou em mortes. Julieta chora quando Sérgio pede a ela que sai de sua casa pois continua amando Alice. Sérgio diz a Julieta que quando esteve no hospital à beira da morte compreendeu que nunca deixou de amar sua esposa. Paulo acredita que que em breve estará em liberdade e já faz planos para viver com Iara e seu filho. Alice diz à mãe que ela sofre de ludopatia, pessoa que é viciada em jogo e precisa fazer terapia. Moisés, em tom de deboche, parabeniza Iara pelo vídeo onde fica demonstrada a inocência de Paulo, mas lembra que ele responde a outro processo. Sérgio expulsa Julieta da mansão e ela vai embora furiosa e fazendo ameaças.

Capítulo 82, terça-feira, 10 de maio

Martin, Fagundes e Karina estão convencidos que Mojica se preocupa que eles tenham as provas da inocência de Paulo e acreditam que ele protege Toro Cruz. Julieta diz a Mabel que vai destruir a carreira de Sérgio Carranza. Sérgio confessa à filha, Iara, que seu maior erro foi perder Alice e fará o impossível para recuperá-la. A diretora do colégio chama Alice e os pais de Nicole para informar que foi Nicole que publicou o vídeo de Miranda e portanto será expulsa da escola. Lucas está no auditório do programa de Julieta. Ela começa falando sobre o tema: paternidade responsável e apresenta Lucas como seu convidado. Julieta entrevista Lucas sobre o tema: paternidade responsável e ele revela que é filho de Sérgio Carranza. Moisés tenta convencer Paulo que ele é o pai do filho que Iara está esperando, mas ao descobrir que Paulo já estava sabendo da gravidez, se sente frustrado e o agride. Karina tenta separar a briga dos dois. Martin está do lado de fora do colégio. Ele liga para avisar Sofia que está esperando por ela. Toro atende o celular e exige que ele entregue o vídeo em troca de sua filha.

Capítulo 83, quarta-feira, 11 de maio

Sérgio chega furioso na emissora e, aos gritos, tenta entrar no camarim de Julieta, mas é impedido por um funcionário. Iara pede a Moisés que cancele o casamento. Martin avisa Karina que o Toro sequestrou sua filha. Moisés diz a Iara que precisam se casar mesmo ele não sendo pai de seu filho. Alice vai com Martin até a casa de Toro Cruz e se surpreende ao ver que Luna vive lá. Toro Cruz tranca Sofia no quarto. Nicole liga para Miranda e pede que se encontrem. Mojica liga para Toro e diz que fez muito mal em sequestrar uma menor de idade. Toro Cruz liga para Martin e diz que sua filha pagará as consequências por ele ter avisado a polícia. Na sequência, Martin ouve um disparo. Toro Cruz está com Sofia. Ele coloca um travesseiro na cabeça da menina e dispara. Martin, Marilú e Carlota choram desesperados acreditando que Toro matou Sofia. Julieta e Sérgio brigam e ele exige que ela se retrate diante do público e peça perdão publicamente. Toro Cruz diz a Martin que sua filha está viva e exige uma grande quantia em dinheiro para liberta-la

Capítulo 84, quinta-feira, 12 de maio

A emissora não divulga o penúltimo capítulo da novela

Capítulo 85, sexta-feira, 13 de maio

A emissora não divulga o último capítulo da novela