Renascer: Saiba como será o casamento de José Inocêncio e Maria Santa

O tão esperado casamento de Santinha (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) finalmente vai acontecer. E o evento tão esperado será no quintal da casa de Jacutinga (Juliana Paes), sendo celebrado pelo Padre Santo (Chico Diaz). A sequência vai ao ar a partir desta quarta, dia 31, às 21hrs, na novela ‘Renascer’.

O clima de emoção invade a festa e todos os convidados comemoram com alegria a união do casal apaixonado. Apesar do sentimento de tristeza por não ter seus pais presentes nesse momento especial, Maria Santa se mostra muito agradecida por Jacutinga ter a ajudado durante o tempo que ficou hospedada em sua casa e se emociona com o carinho da amiga, que também é madrinha de casamento.

Os noivos José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Santos). Foto: Globo/Cadu Pilotto

Maria Santa (Duda Santos) vestida de noiva. Foto: Globo/Cadu Pilotto

Depois de aproveitar a festa, José Inocêncio decide levar sua esposa para conhecer o Jequitibá Rei, local em que ele plantou seu facão e sua alma no início da trama. Santinha se encanta com o ambiente e o casal decide passar a noite de núpcias lá mesmo.

Mesmo com a partida dos noivos Zé Inocêncio e Santinha, a festa continua. Embalados pelo clima de romance no ar, os fiéis escudeiros do Coronelzinho, Deocleciano (Adanilo) e Jupará (Evaldo Macarrão) também se empolgam e aproveitam a oportunidade para fazer os pedidos de casamento para as amadas. Morena (Uliana Lima) e Flor (Júlia Lemos) também recebem o apoio da ‘patroa’ Jacutinga, que gosta da ideia de ver suas meninas mudarem de vida e deixarem o trabalho no bordel.

Então, José Inocêncio presenteia os amigos com a fazenda que pertencia a Belarmino (Antonio Calloni) para que Deocleciano e Jupará levem Morena e Flor pra morar com eles.

A novela ‘Renascer’ é escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Gustavo Fernández, direção geral de Pedro Peregrino e direção de Alexandre Macedo, Walter Carvalho, Ricardo França e Mariana Betti. A produção é de Betina Paulon e Bruna Ferreira e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.