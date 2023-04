Poliana Moça: resumo da novela de 24 a 28 de abril

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, João abre o jogo para Poliana, diz que a ama e pergunta se ela deseja namorar com ele

Capítulo 286, segunda-feira, 24 de abril

Zezinho explica para Pedro e Chloe que cometeu muitos erros no passado e que se ele for pai biológico deles, ele vai recompensar todo tempo perdido. A população do Jardim Bem-Te-Vi faz manifestação contra o Cobra na comunidade. Renato fica a sós com Edite e canta música romântica para a professora; Bento e Kessya aparecem no local e ficam incomodados com a atitude, já que Renato namora a Ruth. Glória se encontra com Celeste na padaria; a garota tenta jogar seu encanto em cima de Glória. Celeste chama Glória de vó e diz que tem vergonha da Tânia, alegando não saber seu paradeiro. Luca vai até a mansão de Otto e diz ao pai da Poliana e ao Jefferson que quer o androide de volta. Os argumentos de Luca não convencem Otto. Otto e Jeff tentam dar suporte psicológico ao garoto e afirmam poder ajudá-lo a sair do esquema criminoso da Tânia. Jeff sugere fazer uma espécie de Cavalo de Troia com LUC2, eles devolvem LUC2 para o Luca e controlam o androide de longe, gravando tudo que ele vê, como um espião contra Celeste e Tânia. Luca concorda com o plano de Jeff e resolve mudar de lado. Poliana conversa com Lorena e dá conselhos sobre vaidade e autoestima. Com a chegada da puberdade, Gael percebe que sua voz está tendo falhas e fica com vergonha. Pinóquio se depara com Luca no laboratório da mansão e fica assustado ao revê-lo.

Capítulo 287, terça-feira, 25 de abril

Jefferson e Otto contam a Pinóquio que Luca vai ajudar a encontrar Tânia. Tânia manda Celeste continuar a se aproximar de Glória. Branca aconselha Glória a não cometer com Celeste a mesma inocência que tinha com Roger. Tânia fala a Celeste que vai retomar o controle da comunidade colocando fogo no CLL. Pedro e Chloe realizam o exame de DNA. Bento revela a João a aproximação de Renato com Edite. Renato chega na casa de Ruth, João fica furioso e pede para ele se explicar. Ruth manda Renato sair da sua residência. Lorena vai sem maquiagem para a escola e tenta elevar sua autoestima. Através do LUC2, Jeff e Otto observam, remotamente, a conversa de Luca e Celeste; Celeste desconfia de Luca. Éric zomba João por permanecer em amizade com Poliana. Com rosas, chocolate e aliança, Renato pede Ruth em casamento e ela dá sua resposta. João e Éric apostam 100 reais se João namorar Poliana. Chloe diz a Yuna que está ansiosa para sair o teste de DNA.

Capítulo 288, quarta-feira, 26 de abril

Ruth decide terminar com Renato e após o fim do namoro, Renato entrega as rosas e chocolates às mulheres da escola. Gael evita falar para não mostrar sua voz falha. Os amigos do colegial vão até a casa do Luigi se divertir. Éric começa a atrapalhar as cantadas de João em Poliana. Luísa assina contrato com Joana para desenvolvimento artístico em jogo de vídeo game. Jefferson e Otto acham que Luca desistiu do plano de obter a confissão de Celeste. Em ligação, Luca responde Jeff que precisa ir com calma, já que Celeste anda desconfiada. Um boato se espalha na comunidade em que Cobra vai fazer uma reunião no CLL e se encontrar com a Gleyce e voluntários. Brenda e Raquel ficam felizes que Luca vai ajudar a colaborar com Otto; Celeste chega no momento e pergunta o motivo da alegria do trio. Gleyce diz ao filho Jefferson que não está sabendo de reunião nenhuma no CLL e acredita ser uma emboscada da Cobra. Celeste pergunta para Luca se o jovem está traindo Tânia.

Capítulo 289, quinta-feira, 27 de abril

Dentro do CLL com diversos voluntários, Vini fala com Jeff pelo telefone e descobre que a Gleyce não convocou nenhuma reunião e que tudo fez parte do plano do Cobra. Em diálogo com Éric, João fala em alto tom que vai ganhar a aposta e namorar Poliana; Helena escuta tudo e fica inconformada. Os capangas do Cobra disparam diversos coquetéis molotov contra o CLL e um incêndio se inicia. Na frente da instituição beneficente, um homem grita para toda comunidade que Gleyce desvia dinheiro de doações. Jeff entra no CLL para ajudar a socorrer as pessoas. Gleyce fica desesperada. Jeff e Vini salvam as vidas dos voluntários. João abre o jogo para Poliana, diz que a ama e pergunta se ela deseja namorar com ele. Otto conversa com Luísa sobre o beijo no Ceará; Luísa acredita que eles não dariam certo, mas Otto afirma que vai esperar por ela. Poliana declara que também ama João e responde o pedido de namoro do amigo. João conta para os amigos que pediu Poliana em namoro, que Éric perdeu a aposta e que vai fazer uma surpresa para a garota no clube.

Capítulo 290, sexta-feira, 28 de abril

Pinóquio fica feliz com a notícia do namoro de João e Poliana, mas acha que vai ficar de lado. Luísa desabafa com Antônio sobre sentimento com Otto e relata que Marcelo ainda está vivo no coração dela; Antônio acha que ela deve viver como Marcelo gostaria: livre e feliz. Pedro recebe uma carta do laboratório com resultado do exame, mas esconde para ninguém ler. Um capanga da Tânia tenta convencer a população que o Cobra vai fazer muito mais para a comunidade do que a Gleyce. O CLL fica totalmente destruído após o incêndio. Davi e Eugênia estranham a demora do teste de DNA. Pinóquio conta para Otto que João e Poliana estão namorando. João prepara surpresa para Poliana no clube. Poliana chega antes no clube e se depara com Éric; o garoto resolve contar à ela que João só pediu a amiga em namoro por conta de uma aposta. Luísa se encontra com Otto e decide namorar com ele. João chega no clube e nota Éric e Poliana juntos; Poliana fica decepcionada com João e vai embora do local. Éric expõe a João que revelou tudo à Poliana pela consideração, mas João acredita que só fez isso porque perdeu a aposta e porque ele ainda deve gostar da garota. Renato tenta voltar com Ruth. Luca fala para Celeste que acha mais seguro deixar o LUC2 em um esconderijo e ela concorda.