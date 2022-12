Poliana Moça: resumo da novela de 19 a 23 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, Poliana não consegue levantar da cama por causa de problemas psicológicos

Capítulo 196, segunda-feira, 19 de dezembro

Poliana tem pesadelos e se assusta durante a noite. Brenda comenta com Raquel que Jefferson viajou para ver o Vini no Nordeste sem dar satisfação para a família; Raquel suspeita de algo doloroso, mas não revela para a amiga que Jeff estava se envolvendo em um esquema de espionagem. Kessya visita Poliana e fala tudo o que aconteceu quando ela estava fora. Violeta e Waldisney comentam com Luca que Jeff está desaparecido. Otto aconselha a filha a voltar para a escola somente quando estiver pronta. Gleyce se encontra com Formiga e pergunta do filho. Pinóquio observa ‘Yupecho’ na escola. Otto e Luísa pensam em melhores formas de ajudar Poliana com o trauma. João visita Poliana e Otto fica contente sabendo que o garoto pode auxiliar a filha.

Capítulo 197, terça-feira, 20 de dezembro

João fica empolgado em ver Poliana novamente; o jovem comenta com Poliana que a polícia quase o confundiu com o sequestrador no momento em que abordou Roger no cativeiro. Poliana diz que está triste que o tio Roger estava envolvido no sequestro. Claudia recebe flores de Durval, mas fica incomodada que ele tenha arrancado do jardim da padaria. Sérgio fala para os filhos que está pensando em reconquistar a mãe deles; os meninos dão dicas para o pai. Pedro e Chloe encontram o contato da mãe biológica e questionam a mãe; Eugênia admite esconder o número de telefone das crianças Helena e, principalmente, Pedro e Chloe ficam decepcionados com Eugênia. Violeta e Waldisney visitam Roger na prisão e pedem para ele não entregá-los, já que vão tirá-lo do local. Com olhar apaixonado, João diz para Poliana que sentiu medo de perdê-la. Poliana recebe mensagem anônima no celular para ficar quieta em relação ao sequestro. Poliana nota um carro do outro lado da sua rua a vigiando. Luigi e Kessya jogam baralho na casa de Poliana; Luigi deixa escapar que Otto não é mais dono da Onze; Poliana não sabia do fato. Poliana questiona Luísa sobre a venda da parte de Otto na Onze. Durval prepara jantar romântico para Claudia e serve coxinha; ela fica brava pelo marido ser mesquinho. Eugênia se lamenta por atitude com os filhos adotivos, mas Helena e Davi a tranquilizam.

Capítulo 198, quarta-feira, 21 de dezembro

Poliana pede desculpa para Otto pelo pai ter vendido a parte dele da Onze; Otto afirma não estar arrependido. Os amigos esperam Poliana na escola, mas ela não consegue ir pelo trauma. Poliana olha pela janela e ainda observa um carro estranho parado na rua. Sérgio entrega chocolate para Joana e Claudia afirma que Durval não faria o mesmo por ser pão-duro. Chloe fica com medo de ir mal em atividade artística por não dominar a pintura. Na surdina, Pinóquio modifica o desenho de Chloe. Poliana diz a Luísa que está tentando jogar o ‘Jogo do Contente’, mas que ainda tem medo de sair de casa. Claudia alerta Joana e Sérgio que em breve terão reunião com o novo dono da empresa. Gleyce liga para Jeff e o bandido manda o jovem enrolar a mãe. Raquel vai até a Onze e informa a Sérgio e Joana que Jefferson está desaparecido.

Capítulo 199, quinta-feira, 22 de dezembro

Dentro do carro parado na porta da casa de Poliana, Tânia abre o vidro, joga um envelope na rua e vai embora; a garota traumatizada vê a cena na janela do seu quarto. ‘Yupecho’ escuta barulho estranho pelos dutos de ar da escola. Poliana fica com falta de ar e pede para Antônio ir para rua com ela para respirar melhor. Disfarçadamente, Poliana pega o envelope de Tânia. Brenda suspeita que Raquel esconde algo sobre o desaparecimento de Jeff. Antônio elogia Poliana por fazer esforço e conseguir sair de casa um pouco. No envelope, uma foto da família de Poliana sendo ameaçada. Mario, Luigi e Sérgio arrumam o sótão para um encontro romântico entre a mãe e o pai. No jantar, Poliana fica incomodada por Otto afirmar que quer ir atrás dos bandidos para serem presos e recuperar o dinheiro. Pedro, Chloe e Eugênia se reconciliam. Luísa briga com Otto por não respeitar o tempo de Poliana, afirmando que o pai está machucando a menina; Otto fica indignado com a fala de Luísa. Sérgio e Joana se aproximam e se beijam. Com problemas psicológicos, Poliana não consegue levantar da cama. Eugênia tenta ligar para Pamela, mãe biológica dos filhos. Luísa declara ao pai de Poliana que a jovem precisa de ajuda profissional.

Capítulo 200, sexta-feira, 23 de dezembro

Joana comenta com Claudia sobre beijo com Sérgio; Claudia pergunta se eles vão voltar a morar juntos, Joana nega e diz que o primeiro passo será um namoro. Luísa chama Helô para conversar com Poliana. Poliana fala para Helô que tem certeza que algo ruim vai acontecer com ela e com sua família. Vini volta de viagem, Brenda questiona sobre Jeff e Vinícius afirma que em nenhum momento estava com o namorado da amiga. Helô senta com Luísa e Otto, a profissional revela que Poliana está passando por um trauma e vive como se ainda estivesse no cativeiro. Helô alerta que os sequestradores ainda estão presentes na vida da Poliana fazendo ameaças constantemente. Chloe é elogiada pelo professor sobre seu desenho; ela estranha, já que não desenhou aquila obra. Poliana recebe mensagem criptografada de Pinóquio alegando estar bem. Violeta e Waldisney invadem a casa de Glória em busca de Pinóquio. Os vizinhos, Pedro e Chloe, olham dois estranhos no apartamento de Glória, sendo que Roger está preso e a Glória está morando na casa da Poliana.