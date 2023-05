Poliana Moça: resumo da novela de 08 a 12 de maio

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Tânia sequestra Poliana e João

Capítulo 296, segunda-feira, 08 de maio

Tânia reclama com Otto em relação à pouca quantidade de dinheiro na conta dele; Otto afirma que tem mais guardado em um cofre. Claudia fica feliz com a formatura surpresa feita pela família. Tânia surta pela mansão de Otto. Ruth liga para João e Tânia pede para ele inventar uma desculpa. Gael assiste um vídeo da peneira Sub-15 do Juventus e pensa em se inscrever. Em conversa com André, Raquel diz que se inspirou em Claudia e quer investir em seus sonhos: tirar um ano sabático e fazer um mochilão. André pergunta se Raquel quer terminar com ele, mas a namorada convida André para ir junto com ela. Tânia passa a noite na mansão com a família de Otto feita de refém. Luísa consegue apertar um botão secreto de um dispositivo móvel que fica escondido dentro de um livro, ativando a Sara. No laboratório, Sara liga e se depara com o Pinóquio desconectado.

Capítulo 297, terça-feira, 09 de maio

No laboratório, LUC2 pede desculpas para o Pinóquio, que está desligado, por ter causado a situação do sequestro; LUC2 diz que obedece a Tânia para virar um menino de verdade. Sara consegue ligar o Pinóquio. Sara aconselha Pinóquio a parar de querer ser humano e aceitar sua natureza. LUC2 volta ao laboratório e entra em confronto com Pinóquio; Pinóquio diz que Tânia está enganando o colega androide. LUC2 informa Tânia que Pinóquio está ligado. Durval compartilha com Formiga e André que as contas da padaria estão em vermelho. No dia seguinte na escola, amigos ficam preocupados com a Poliana. Bento diz aos amigos que João foi dormir na casa de Poliana; Song provoca o lado ciumento de Éric por Poliana. O capanga da Cobra avisa que Sérgio chegou na mansão. Tânia tira todos da sala e manda LUC2 e Poliana se livrarem do Sérgio. Gael conta aos integrantes do “Magabelo” que quer se dedicar ao futebol, mas eles ficam tristes, porque se Gael sair do canal da internet, os amigos podem ser prejudicados. Poliana notifica a Sérgio que Otto está doente e fala para ele trabalhar na sua casa. Sérgio questiona a bagunça na residência de Poliana. Sérgio sai da mansão e liga para a polícia. Homem que difamou Gleyce, solicita ajuda para socorrer seu filho que está doente. Por telefone, Ruth conversa com Francisco e diz que se ele vier para São Paulo vai apresentar a cidade para o moço. Bento avisa Ruth que João e Poliana não chegaram na escola. Polícia cerca a casa de Otto. Tânia mostra aos policiais que Poliana e João estão de refém.

Capítulo 298, quarta-feira, 10 de maio

Ao delegado, Tânia diz para deixá-la fugir, senão uma bomba pode explodir e ferir a todos. A imprensa grava a cena no local do crime. Ruth acompanha a notícia pela mídia, fica desesperada e vai até o endereço. Tânia volta para dentro da casa com as crianças. Helena desabafa com Song, que mesmo mudando de cidade em cidade, por conta do emprego do pai, agora, ela sente que criou raízes, e agradece a Song por ser sua melhor amiga. O difamador de Gleyce pede perdão pelo o que fez e agradece por ter ajudado o filho dele. O capanga de Tânia avisa que a polícia só aceita a proposta dela se liberar três reféns. LUC2 insiste para saber quando vai virar um humano de verdade. Glória é libertada do sequestro.

Capítulo 299, quinta-feira, 11 de maio

Na “Luc4Tech”, Celeste vê a reportagem da Tânia fazendo a família de Otto de refém e fica em choque. Poliana tenta mostrar o lado bom da vida e convencer Tânia que ela tem algo bom dentro dela. Otto recomenda a Tânia liberar Poliana e João no lugar dele e Luísa, mas a Cobra não concorda e libera o casal. Gael é aprovado para o Sub-15 do Juventus. Poliana diz a Tânia que a perdoa; Tânia alega que está guardando o melhor para o final. Davi declara para toda a família que recebeu uma proposta de trabalho em Brasília e pergunta aos filhos o que eles acham; as crianças não gostam da ideia por conta das amizades e Helena tem crise de raiva. Pinóquio usa sua energia para abrir o laboratório, Sara escapa e vai ajudar a família. Pinóquio descarrega. Sara ataca Tânia. Poliana e João fogem, mas Poliana volta para a casa e Otto vai atrás. Tânia fica cara a cara com a polícia. Poliana tenta dar amor para Tânia e ajudar com conselhos, alegando que ela é uma mulher forte e pode usar isso para se reconstruir. LUC2 foge do local.

Capítulo 300, sexta-feira, 12 de maio

Após o crime, Poliana diz que vai para escola e apoia a família para também seguir em frente. Ruth comenta com os sobrinhos que Francisco, policial que conheceu no Ceará, vem para São Paulo para vê-la. Tânia encontra com Violeta. Gleyce e Branca reformam o CLL. Poliana e João reencontram os amigos. Éric faz as pazes com João. No laboratório, Sara diz a Otto que Pinóquio foi um herói, mas Otto declara que não vai ligá-lo, porque foi ele que colocou a família em perigo. João pergunta para Poliana se eles vão retomar o namoro. Sara comenta com Otto que Pinóquio só queria uma família e pede para dar uma chance. As crianças do “Magabelo” falam para Gael decidir entre o canal ou o futebol; ele escolhe sua opção. Jeff expressa a Brenda que deseja dar mais um passo na relação; Brenda responde o namorado. André aponta a Raquel que não quer viajar e que quer terminar a faculdade. Raquel diz que vai fazer o mochilão sozinha e comenta a possibilidade de término. Celeste e Luca conversam sobre Tânia; Luca está preocupado. A polícia invade a “Luc4Tech” e cerca Luca.