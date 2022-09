Pantanal: José Leôncio inventa mentira após morte trágica na novela

José Leôncio conta mentira para a família de personagem após final trágico na reta final de Pantanal

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 16h20

Na reta final do remake da novela Pantanal, da Globo, o fazendeiro José Leôncio (Marcos Palmeira) será o responsável por levar uma notícia trágica para a família de Tenório (Murilo Benício). Ele tentar que contar que o grileiro morreu. Porém, o fazendeiro não vai dizer toda a verdade.

Nas cenas, Tenório vai morrer em uma briga com Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira). Com sede de vingança, o peão e seu amigo vão até a fazenda do rival para matá-lo com o uso de uma zagaia. Após uma briga, Alcides consegue enfiar a zagaia no peito de Tenório, que será arrastado para o fundo do rio por uma sucuri.

José Leôncio terá uma conversa séria com a família de Tenório

A notícia da morte de Tenório chegará aos ouvidos de José Leôncio e ele se verá na obrigação de dar a notícia para Zuleica (Aline Borges) e Guta (Julia Dalavia). Ele e o filho José Lucas (Irandhir Santos) vão conversar com a família do grileiro. “O seu Tenório... Ele está morto”, dirá José Lucas.

Zuleica vai gritar ao ouvir as palavras dele. “Não pode ser... Não sei de onde você tirou essa loucura, mas isso não faz sentido!”, diz ela. Então, Guta pergunta como tudo aconteceu e José Leôncio mente.

Mesmo sabendo que foi Alcides quem enfiou a zagaia no corpo de Tenório, ele diz que foi outro peão. “Ele trocou tiro com um peão meu lá da fazenda... O peão voltou ferido, tive que mandar ele para um hospital lá em Campo Grande... o seu pai não teve a mesma sorte”, declara.

Guta questiona qual foi o peão e quer saber se foi Alcides, mas José Leôncio desconversa. “Se fosse o Alcides, não teria voltado ferido”, declara ele. Com isso, Guta pede o corpo do pai para enterrar e também ouve o que não quer. “Teu pai deve estar descansando agora, Guta... No fundo do rio”, afirma.