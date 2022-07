Pantanal: Cena da castração é mantida no remake. Saiba como será!

Autor do remake de Pantanal muda detalhes em cena da castração de Alcides (Juliano Cazarré), que não deverá ser tão chocante. Entenda!

26/07/2022

No remake da novela Pantanal, da Globo, o autor Bruno Luperi decidiu que a cena da castração de Alcides (Juliano Cazarré) não será tão chocante quando na versão original, exibida em 1990. Na época, a cena chocou o público com a brutalidade do momento. Agora, a nova cena promete ser mais leve.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a cena da castração de Alcides continua no roteiro, mas teve mudanças. Desta vez, a mutilação ficará subentendida. O momento em que Tenório (Murilo Benício) mutila Alcides será exibida através do olhar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). A intenção é não mostrar a castração de fato, mas o que estará no pensamento de Maria ao ver o momento.

A cena da castração deve ser exibida na última semana da novela. Pantanal chegará ao fim em meados de outubro.

Juliano Cazarré fala sobre a cena de vingança de Tenório

Em participação no programa Mais Você, da Globo, o ator Juliano Cazarré comentou sobre como foi gravar a cena da vingança de Tenório contra Alcides.

"A gente gravou o que queria essa cena vista do lado de fora da casa. Vão ter algumas modificações em relação à cena original. Acho que mantém o mesmo peso do que aconteceu com o Alcides, ele sai muito devastado do que ele vai passar, mas acho que vai ser menos gráfica, menos sangue do que na outra. Fica mais misterioso o que aconteceu", disse ele.

